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第20屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單
第二十屆林榮三文學獎得獎者大合影。（記者陳奕全攝）
〔記者凌美雪／台北報導〕第20屆林榮三文學獎名次今（2）日揭曉，短篇小說獎首獎姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉；新詩獎首獎陳昌遠〈按鍵〉；散文獎首獎謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉；小品文獎10名獲選不分排名。
詳細獲獎名單如下：
【短篇小說獎】
首獎 姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉
二獎 蔡雨氛〈迷霧中的安娜〉
三獎 古乃方〈鷹性熬馴〉
佳作 蘇筠雅〈沉默之路〉
佳作 吳浩瑋〈陳尾巴〉
【新詩獎】
首獎 陳昌遠〈按鍵〉
二獎 潘家欣〈盆地的林相〉
三獎 Walice〈丈量〉
佳作 陳繁齊〈昨夜──記癌症確診前一日〉
請繼續往下閱讀...
佳作 鄭 聿〈搜尋的結果〉
【散文獎】
首獎 謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉
二獎 李柏欣〈認識，且記得它〉
三獎 白語泫〈一份關於切除和重建手術的progress note〉
佳作 陳議威〈芬蘭浴〉
佳作 周先陌〈春乩〉
【小品文獎】
羽 風〈踩蹻〉
似明刻〈三點的海〉
吳宜鈴〈入職順利〉
林皓淳〈雲朵白白〉
徐瑋佑〈她今年三歲〉
張簡逢雅〈Σ〉
黃 茵〈招魂〉
劉沛林〈祕密暗號〉
蔡其祥〈父親的粿花開了〉
羅 斯〈認屍〉
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