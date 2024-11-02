自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

第20屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單

2024/11/02 17:42

第二十屆林榮三文學獎得獎者大合影。（記者陳奕全攝）第二十屆林榮三文學獎得獎者大合影。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第20屆林榮三文學獎名次今（2）日揭曉，短篇小說獎首獎姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉；新詩獎首獎陳昌遠〈按鍵〉；散文獎首獎謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉；小品文獎10名獲選不分排名。

詳細獲獎名單如下：

【短篇小說獎】

首獎　姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉

二獎　蔡雨氛〈迷霧中的安娜〉

三獎　古乃方〈鷹性熬馴〉

佳作　蘇筠雅〈沉默之路〉

佳作　吳浩瑋〈陳尾巴〉

【新詩獎】

首獎　陳昌遠〈按鍵〉

二獎　潘家欣〈盆地的林相〉

三獎　Walice〈丈量〉

佳作　陳繁齊〈昨夜──記癌症確診前一日〉

佳作　鄭　聿〈搜尋的結果〉

【散文獎】

首獎　謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉

二獎　李柏欣〈認識，且記得它〉

三獎　白語泫〈一份關於切除和重建手術的progress note〉

佳作　陳議威〈芬蘭浴〉

佳作　周先陌〈春乩〉

【小品文獎】

羽　風〈踩蹻〉

似明刻〈三點的海〉

吳宜鈴〈入職順利〉

林皓淳〈雲朵白白〉

徐瑋佑〈她今年三歲〉

張簡逢雅〈Σ〉

黃　茵〈招魂〉

劉沛林〈祕密暗號〉

蔡其祥〈父親的粿花開了〉

羅　斯〈認屍〉

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應