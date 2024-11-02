第20屆林榮三文學獎名次揭曉 完整得獎名單

第二十屆林榮三文學獎得獎者大合影。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第20屆林榮三文學獎名次今（2）日揭曉，短篇小說獎首獎姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉；新詩獎首獎陳昌遠〈按鍵〉；散文獎首獎謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉；小品文獎10名獲選不分排名。

詳細獲獎名單如下：

【短篇小說獎】

首獎 姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉

二獎 蔡雨氛〈迷霧中的安娜〉

三獎 古乃方〈鷹性熬馴〉

佳作 蘇筠雅〈沉默之路〉

佳作 吳浩瑋〈陳尾巴〉

【新詩獎】

首獎 陳昌遠〈按鍵〉

二獎 潘家欣〈盆地的林相〉

三獎 Walice〈丈量〉

佳作 陳繁齊〈昨夜──記癌症確診前一日〉

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佳作 鄭 聿〈搜尋的結果〉

【散文獎】

首獎 謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉

二獎 李柏欣〈認識，且記得它〉

三獎 白語泫〈一份關於切除和重建手術的progress note〉

佳作 陳議威〈芬蘭浴〉

佳作 周先陌〈春乩〉

【小品文獎】

羽 風〈踩蹻〉

似明刻〈三點的海〉

吳宜鈴〈入職順利〉

林皓淳〈雲朵白白〉

徐瑋佑〈她今年三歲〉

張簡逢雅〈Σ〉

黃 茵〈招魂〉

劉沛林〈祕密暗號〉

蔡其祥〈父親的粿花開了〉

羅 斯〈認屍〉

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