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【自由副刊】 第二十屆林榮三文學獎．散文獎得獎者

2024/10/18 05:30

散文獎散文獎

白語泫白語泫

白語泫〈一份關於切除和重建手術的progress note〉

本名吳博鈞。1993年出生。台北醫學大學牙醫系畢業。曾任職撞球館，現為牙醫師，厚紙島寫作基地成員。這是人生第一次獲得文學獎項。

寫作態度

很希望自己的文字是白色的，又害怕它們不是透明的，也不想讓它們只擁有眼淚的顏色。

李柏欣李柏欣

李柏欣〈認識，且記得它〉

2002年生於台中，現就讀台大牙醫系三年級，有時候夢想當植物學家。

寫作態度

盡量誠實。

周先陌周先陌

周先陌〈春乩〉

1995年生於台北。現為清華大學中文系博士生。曾獲第十九屆林榮三文學獎新詩獎。

寫作態度

因為消失的東西多了

用文字填上比較好看

陳議威陳議威

陳議威〈芬蘭浴〉

又名Fog，1993年生於南投市，台大社工系畢，現居荷蘭海牙。曾獲林榮三文學獎、台北文學獎、文化部青年創作補助。剛完成一本散文集，離出版還有段距離。

寫作態度

我喜愛出於生命經驗建構出來的生命細節，不經意流露個人態度的文字。散文是這樣的文體，非其他文類的排除。

旅行發生在《香鬼》問世之前，書出版後我明白之上、之下的意義。我想用文字記得北國自駕途中，妳教我的許多事。

謝瑜真謝瑜真

謝瑜真〈蝸牛的拳擊〉

1994年生。國立東華大學華文文學所創作組碩士。出身於台南一名叫灣裡的海邊小鎮，自此覺得自己與海脫不了關係。曾獲台北文學獎、台中文學獎、後山文學獎、金車詩獎等。著有短篇小說集《可能性之海》。

寫作態度

對我來說，散文寫作是人生經驗的總和。即使寫出來後一切依然沒有變化，但將記憶轉變成文字的質地後，就能帶來新的意義。這是一件一生都要持續學習的事，我還會繼續努力，謝謝大家。

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