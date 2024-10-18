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【自由副刊】 第二十屆林榮三文學獎．小品文獎得獎者

2024/10/18 05:30

小品文獎小品文獎

羽 風羽 風

羽 風〈踩蹻〉

本名蘇恆毅。1990年生，屏東人。銘傳應中系、成大中文所碩士、中正中文所博士。現為大學講師，也寫劇評、編劇、日中翻譯。愛小說，也愛戲曲。曾獲國藝會表演藝術評論專案補助、教育部文藝創作獎劇本首獎。

得獎感言

因為戲曲，找到了存在意義，也以此重回創作。只是獲獎也真如那段唱：「這才是人生難預料，不想團圓在今朝！」謝謝評審，也謝謝台灣豫劇團的張瑄庭老師，從《拾玉鐲》結緣，數年後又帶著我穿上蹻鞋，才有這篇作品。

似明刻似明刻

似明刻〈三點的海〉

本名古國彬。1997年生於新竹。國立台北教育大學語創系畢業。曾任職桌遊店，現擔任補習班教師，教學生不那麼制式的作文。

得獎感言

感謝阿公阿婆和父母，讓我能踏上這條路。感謝典霖、魚、寧之、佳鼎、17，在無數的日夜裡陪我鐫刻時光。感謝昊檠、家琇、奶酪和霽，你們給我投稿的勇氣。感謝太陽和新竹的風，那是我心中最大的慰藉。

吳宜鈴吳宜鈴

吳宜鈴〈入職順利〉

在今年9月6日改名為吳宜霖。1998年生。國立台北教育大學語文與創作學系畢業；現居花蓮，就讀國立東華大學華文文學系研究所創作組。喜歡文字但寫很慢的人。

得獎感言

謝謝媽媽，也恭喜媽媽入職一年。（媽媽還不知道我是因為寫了她而得獎，只跟我說獎金不要再拿去買吉伊卡哇的兔子娃娃了。）

林皓淳林皓淳

林皓淳〈雲朵白白〉

1997年生於雲林麥寮。清華大學台灣文學研究所碩士畢業，現就讀清華大學台灣文學研究所博士班。曾獲雲林文藝獎、竹塹文學獎、台中文學獎、國藝會、文化部創作補助。著作散見《台灣文學館通訊》、《鹽分地帶文學雙月刊》。

得獎感言

至此之前，我從沒寫過母親。書寫農業首都雲林黑色沃土的文章裡，總是那韌命辛勤的父親身影於昨日浮現。當我開始寫那陸配母親，她已是從遠方傳來瘦身有成消息的不再肥醜的女人。謹以此小品文感念母親，感謝母土。

徐瑋佑徐瑋佑

徐瑋佑〈她今年三歲〉

1992年生，台北藝術大學戲劇碩士。現為劇場與文字工作者。曾獲吳濁流文學獎、後生文學獎、文化部青年創作補助、入圍台灣文學獎劇本創作等。

得獎感言

獻給嬌娥，和她的三個女兒。通知得獎的那天，是她離開我們的第九天。當下浮現的是我們最後的悄悄話。

張簡逢雅張簡逢雅

張簡逢雅〈Σ〉

1979年生於高雄。張簡姓為台灣第一大雙字姓。靜宜大學中文系畢業。現職國小鐘點及課後照顧班老師。

得獎感言

感謝評審青睞及主辦單位的用心，得此獎項倍感殊榮。特別感謝蔡淇華老師為我打開文學的大門，教我爬梳過往時，學習用更宏觀的視角看待遺憾。

黃 茵黃 茵

黃 茵〈招魂〉

1963年生。宜蘭女兒。輔仁大學大傳系畢業，東海中文碩士。曾任職廣告公司文案、財經雜誌記者、國會助理，現專職寫作。曾獲林榮三文學獎、鍾肇政文學獎、新北市文學獎等。著有短篇小說集《最多三八的那支》。

得獎感言

謝謝評審、Steven。出賣父親是我懷念童年的方式，說起來竟有一點得意，畢竟當時沒有頂嘴的膽量。希望未來創作的靈感，不總來自那些信手拈來，早該放水流的父女仇。

劉沛林劉沛林

劉沛林〈祕密暗號〉

2001年生於彰化。畢業於北教大語創系師資組，現就讀台大台文所碩士班。四體不勤，五穀不分，還在尋找自己擅長的事（以及未來出路）。寫作量寡，作品曾入選九歌散文選。

得獎感言

還是好想學會越南話啊！但寫了從越南回來後就想寫的內容，嘗試了很想嘗試的風格，滿足。謝謝媽媽，謝謝爸爸，謝謝黃慧芬老師，也謝謝美麗的胡志明市。雖然感謝一切，但要讓媽媽讀文章還需要勇氣。

蔡其祥蔡其祥

蔡其祥〈父親的粿花開了〉

1964年生，金門人。國立台灣師範大學教育研究所碩士，桃園復旦高級中學教師，《金門日報》「浯江夜話」專欄作家。曾獲浯島、教育部、夢花、吳濁流、金沙書院兩岸散文、全球華文文學星雲獎等獎項。

得獎感言

對於父親的思念曾經枯萎，我用文字自癒，再以崩潰的淚水讓緬想重新發芽。彼岸的父親似乎感應到，當秋風吹起，我的懷念終於開出了花。感謝評審能看見這朵花。

羅 斯羅 斯

羅 斯〈認屍〉

本名陳鳳姿，1992年生，曾就讀台藝大電影學系，現職朝九晚五上班族。

得獎感言

謝謝林榮三文學獎的評審及工作團隊，我非常幸運。

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