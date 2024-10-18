【自由副刊】 無盡的攀登 － 第二十屆林榮三文學獎．第一階段揭曉

無盡的攀登

圖◎阿尼默

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編輯室報告：

第二十屆林榮三文學獎，自7月1日開始收件，至7月31日止，共收到1718件作品。小品文獎採一審制，由李時雍、周昭翡、徐國能、陳雪、詹傑等五位評審，分兩階段審稿，並召開決審會議，選出十名得獎者。

散文獎、新詩獎、短篇小說獎，則共舉行九場會議，由四十二位初、複、決審委員詳細討論，選出今日公布之得獎名單，此為第一階段揭曉。除小品文獎，其他獎項確切名次將於11月2日頒獎典禮現場公布，其後陸續刊登得獎作品，並於「自由藝文」（art.ltn.com.tw）與林榮三文化公益基金會網站（www.lrsf.org.tw）同步公布會議紀錄。

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二十年來，林榮三文學獎成為台灣寫作者心中一座必須攀登的大山，正是有賴於評審嚴格認真的斟酌審度與得獎作品每每刷新眼界的精采表現，而能逐漸累積厚度。有時寫作是對當下即時地回應，有時則是對片段歷史的反顧；有些作者偏愛潛入自身，向記憶索討開挖，有些作者努力開拓視野，讓更多未曾見的題材豐富書寫可能。

因而，在本屆得獎作品中，身處AI時代的台灣寫作者們，有人思忖戰爭離我們有多近多遠，也有人戮力描繪日常中最細微的爭戰──眼望著挑選好的主題，跨出腳步，每一趟出發，都是無盡的攀登。

圖◎阿尼默

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