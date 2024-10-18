【自由副刊】 第二十屆林榮三文學獎．新詩獎得獎者

新詩獎

Walice

Walice〈丈量〉

本名陳宏志。1975年生，南投縣仁愛鄉鄉民，高師大國文系畢業。曾做過代理教師、記者、以及行政助理等，目前打零工維持呼吸。得過一些文學獎。

寫作態度

我對一切文學理論不感興趣，所以寫詩盡量要如白居易「老嫗能解」，要如我們山裡人所說的「bleqaw ta mkayal」（泰雅族語，意為好好說人話）。

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陳昌遠

陳昌遠〈按鍵〉

1983年生，高雄小港人。高雄市立中正高工建築科畢業。曾任《中國時報》高雄印刷廠技術員，現職為《鏡週刊》人物組文字記者。曾獲楊牧詩獎、台灣文學金典獎。著有詩集《工作記事》、《本週運勢》。

寫作態度

每一首詩都從笨拙與挫折開始。時常是艱難的，也時常想放棄。但還是想寫。盡可能以高度壓縮的言語，描述自身所觀測的世界，並試圖抵抗外在的壓制，以及內在那個無知且平庸的自己。

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陳繁齊

陳繁齊〈昨夜――記癌症確診前一日〉

1993年出生的台北人。國立台北教育大學語文與創作學系學士班畢業。現專職文字工作，偶有攝影業務。寫過一些歌詞；出版詩集《下雨的人》、《昨日，無人接聽》等書，亦有出版兩本散文作品。

寫作態度

旁觀。凝視。想像他人的痛苦，再虛構自己的。時常感覺到渺小，又因為渺小而短暫地變得自大狂妄。自大到可以否認自己無法理解他人，或者否認只是投射了自己。然後寫出來像是真的到達過。日子又過了一些些。

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潘家欣

潘家欣〈盆地的林相〉

1984年生於台南，台灣師範大學美術系畢業，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；插畫《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》；喜歡從微小處做工的各種手藝活，近況是很迷圍棋。

寫作態度

匠人畢生的夢想／就是造張好椅子／能讓失眠的人／坐到天亮的椅子／／我一直在打磨、打磨／直到變得異常光滑的那把／椅子，成為她自己。／和我沒有關係了，她是主人，她是獵物／我要像個大人那樣和她輕輕告別／像個大人那樣苦澀那樣快樂

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鄭 聿

鄭 聿〈搜尋的結果〉

本名鄭建宗。1980年生於高雄鳥松。東華創英所畢業。著有詩集《玩具鞘》（《玩具刀》新版）、《玻璃》。即將出版第三本詩集。

寫作態度

這幾年的創作低潮跟自我懷疑，一度以為我是在造齒輪，且等待另一個齒輪。但其實我需要的是造引擎。現在才準備趕工，希望不會太晚。

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