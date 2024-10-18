【自由副刊】 第二十屆林榮三文學獎．短篇小說獎得獎者

短篇小說獎

古乃方

古乃方〈鷹性熬馴〉

1992年生於彰化員林。台灣大學財金系畢業，英國愛丁堡經濟碩士。現為專職調香師。創立氣味品牌「方方Eau de parFang」，代表作為台灣神怪系列。曾獲台北文學獎、林榮三文學獎等。著有氣味小說《香鬼》。

寫作態度

是什麼讓我寫到現在呢？

我的腦袋轉得快又亂，寫作讓我安靜下來，思考到底發生了什麼事？於是我愈寫愈長，從日記寫到小說。我進入不同人的生命裡，意識拓展，生活出現縫隙。

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謝謝世上有小說，讓我更勇敢、更真心地說。

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吳浩瑋

吳浩瑋〈陳尾巴〉

2001。世新大學畢業。現職藝文媒體。

寫作態度

嗚啦呀哈

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姜泰宇（敷米漿）

姜泰宇（敷米漿）〈正東三十里〉

1982年生，桃園人。輔仁大學日文系畢業，國立台北教育大學語文與創作學系碩專班就讀中。出版十餘本小說、散文，也寫劇本。現為專職洗車工。

寫作態度

預計十來萬字的長篇改寫成一萬字短篇，發覺自己有點不自量力。過程的美好與失落，讓曾逃離創作十年的我，找不到放棄的理由。投稿後竟然收到確認收件回函，我經常看著它傻笑。回函的字好美，創作也是。

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蔡雨氛

蔡雨氛〈迷霧中的安娜〉

本名蔡宜芬。1988年生，台南、高雄長大，歷史系畢業。從事影視編劇和剪輯，現任職於看不見電影工作室，同時就讀於東華大學華文所創作組。近期代表作品《聽海湧》（擔任編劇）、《鑽石水族世界》（擔任剪輯）。

寫作態度

在影視行業做過剪輯、場記、編劇，才發覺自己純粹喜愛看故事和說故事，然後開始想著：把那些不容易用影像拍出來的故事寫成小說吧。

可是，不會寫怎麼辦？那就從短篇開始吧！

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蘇筠雅

蘇筠雅〈沉默之路〉

1996年生，喜歡爬山，討厭水果，中山中文系畢業。現在是個線上華語教師。正在嘗試有知識的想像與創作。曾獲高雄青年文學獎小說組首獎、台南文學獎、新北文學獎和後山文學獎。

寫作態度

關於寫短篇小說一事，我想引用三星主廚安成宰在《黑白主廚》裡評語：「覆盆子與草莓，似乎是你思考怎麼做會更好吃之後才加入的。」「你沒有先告訴我這會是什麼樣的味道，謝謝你留給我想像的自由。」「這不是拔絲嗎？真是的，我沒想到會是這種料理，害我嚇了一跳。」

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