【藝術文化】國際大師鋼琴藝術節暨鋼琴大賽 1月高雄登場 一次盡收大師風采

嚴俊傑開心宣布，此次藝術節與比賽，多位國際重量級鋼琴大師將有特別演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國際大師鋼琴藝術節（International Maestor Piano Festival）自2017年開辦，2020年加碼於藝術節期間同時舉辦第1屆國際大師鋼琴大賽（International Maestro Piano Competition），原定每3年舉辦1次比賽，因疫情影響，時隔5年才迎來第2屆大賽。主辦單位「大師藝術」的藝術總監嚴俊傑昨（3）日開心宣布，為此次藝術節與比賽邀請到多位國際重量級鋼琴大師來台，也將有特別演出。

被譽為「三冠王貝多芬權威」的奧利佛．克恩將來台演出。（國際大師鋼琴藝術節提供）

第2屆國際大師鋼琴大賽將於2025年1月12日至16日在高雄大東文化中心登場，緊接著是第6屆國際大師鋼琴藝術節接力於1月16日至26日舉行，長達半個月的比賽加上藝術節，將讓高雄成為匯聚鋼琴大師與明日之星的舞台。

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被譽為「三冠王貝多芬權威」的法國國寶級鋼琴家帕斯卡．羅傑將來台演出。（國際大師鋼琴藝術節提供）

本屆國際大賽鋼琴評委包含蕭邦大賽評委艾娃．波布沃茨卡（Ewa Pobłocka）、法國國寶級鋼琴家帕斯卡．羅傑（Pascal Rogé）等，以及德國漢諾威音樂院教授暨柴科夫斯基大賽評委貝恩德．顧斯克（Bernd Goetzke）、貝多芬大獎得主暨法蘭克福音樂院教授奧利佛．克恩（Oliver Kern）、聖塞西莉亞國際大賽藝術總監阿爾瓦羅．特謝拉．洛佩斯（Álvaro Teixeira Lopes）、布梭尼國際鋼琴大賽最高榮譽89歲鋼琴家約翰．佩瑞（John Perry）、任教於薩爾茲堡莫札特音樂院的莊雅斐（Ya-Fei Chuang）、蓋扎．安達大賽冠軍的韓國鋼琴家李振尚（Jinsang Lee），國內鋼琴家魏樂富、葉綠娜及嚴俊傑。

嚴俊傑表示，幾位國際評委將於大賽結束後，繼續前往藝術節指導來自世界各地的青年鋼琴家。藝術節還安排了9場音樂會，邀請評委們輪番獻藝。

其中，首次來台擔任評委的德國鋼琴大師奧利佛．克恩，年輕時便贏得多項國際大賽首獎和銀獎，1999年獲得ARD慕尼黑國際音樂大賽獎，2001年獲得維也納國際貝多芬鋼琴大賽首獎，同時獲該大賽貝多芬奏鳴曲最佳演奏獎，被譽為「三冠王貝多芬權威」，他將於1月9日在國家兩廳院演奏廳、10日在台中國家歌劇院中劇院舉辦獨奏會。被譽為法國音樂傳人的帕斯卡．羅傑，則將於1月17日在台北國家音樂廳舉辦獨奏會。

此外，1月24日還有一場大師雲集音樂會，6位國際大師將輪番上陣，各演出1至3首曲目，讓觀眾一次盡收大師風采，地點在大東文化中心。詳情可詢Opentix。

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