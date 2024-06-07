見證台灣陶瓷工藝半世紀風華 許朝宗30件陶作展現多變風貌

陶瓷工藝師許朝宗以精湛工藝打造陶瓷新風貌。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕陶藝家許朝宗「相時而動：許朝宗窯變台灣50年特展」即日起至7月7日，於鶯歌陶瓷博物館展出，以「古風匯集」、「精采創新」兩大主題，精選30件作品，展現許朝宗繼往開來的技術傳承與多變藝術風貌。

新北市文化局副局長于玟指出，許朝宗是新北市第1位獲得「台灣工藝之家」授證的工藝家，也是首位赴德國著名的麥森陶瓷駐廠創作的台灣工藝創作者，他在1970年代投入陶瓷產業至今，見證整體台灣過去50年陶瓷工藝產業，從外銷轉型走向創作與打造個人品牌的轉變歷程。

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陶博館長張啟文表示，陶博館規畫邀請鶯歌地區5位陶瓷類的「台灣工藝之家」陸續推出精采展覽，發揚鶯歌重要的在地特色陶藝文化，首檔展覽由化土為金的許朝宗，運用不同的精湛工藝與技術打造的陶瓷新面貌，帶來絢麗優雅的陶瓷藝術創作。

陶藝家許朝宗「相時而動：許朝宗窯變台灣50年特展」即日起至7月7日，於鶯歌陶瓷博物館展出。（記者翁聿煌攝）

張啟文說，許朝宗過去半個世紀在陶瓷產業深耕，精準掌握每次陶瓷產業的重要革新，取得眾多非凡成就，藝術陶瓷在他的手中演變相當豐富，其中「古風匯集」主題，集結許朝宗取材自宋、元、明、清代等古典風格經典作品，以及奠基於歷代傳世名品再予以轉化或突破，將宋代五大名窯到元代以後的青花、粉彩、鬥彩、琺瑯彩甚至是日本伊萬里等各式題材與風格的作品，展現許朝宗尋思改變與突破，開闢出獨特的發展路線。

「精采創新」主題，展出許朝宗勇於結合其他工藝媒材或技法，鑽研釉藥與燒製等技術層面，創造璀璨動人的金彩、高雅沈靜的鐵鏽花、古典時尚的黃金立體等創新系列作品，另外，陶博館3樓特展室同時也展出「流光—植物灰釉特展」，更多展覽資訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

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