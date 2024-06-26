70年首度！首爾國際書展宣布明年主題國「台灣」

韓國出版協會今日於首爾國際書展開幕會上宣布2025年首爾書展主題國將為「台灣」。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由韓國出版協會主辦的2024首爾國際書展今日（26）開幕，主辦單位宣布2025年首爾書展主題國將為「台灣」，是首爾書展成立70年來首度獲邀成為書展主題國。對台灣而言，明年將首度擔任首爾國際書展主題國，是繼2007年曼谷國際書展、2012年法國安古蘭國際漫畫節、2018年曼谷國際書展之後，第4度擔任海外書展主題國的榮耀，這也將成為台灣跟韓國「友韓」潮流的重要起點。

2024首爾國際書展於大會開幕中宣布2025 年書展主題國為「台灣」。（文策院提供）

台北書展基金會表示，台北書展基金會自2008年參展，以「台灣館」形式與韓國出版界互動長達18年，逐年強化台韓雙向版權交易，2023年台灣出版人參訪首爾書展突破高峰，除了九把刀作品和許光漢現象的影視效益，以豐富圖文史料收藏聞名的徐宗懋圖文館，去年展出韓文歷史畫冊《日帝 朝鮮，一九一零至一九四五》每日吸引大批韓國讀者駐足，限量精裝50冊於展期間銷售一空，並於展期談定韓國總代理權。2024年徐宗懋圖文館推出系列共三冊韓文歷史圖集展前於首爾盛大發表，廣獲韓國各大媒體報導，將持續成為今年首爾書展期間展示史料編輯、以及台灣印刷與裝幀的一大亮點。

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2024首爾書展首日「台灣館」吸引不少讀者駐足。（台北書展基金會提供）

逗點文創總編輯陳夏民，自稱在首爾書展被圈粉，去年書展期間更與韓語教師、譯者陳雨汝及攝影工作者廖建華等組成採訪小組，探訪韓國獨立出版社，今年更是推出《做書的人：探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道》。

台灣館多元出版品推介活動也讓更多國家的人可以認識台灣原創優秀的作品，2023年文化內容策進院規劃IP轉譯推介會，邀請韓國業者參與，力推台灣數位與紙本出版圖像作品，讓經營台灣原創數位網漫的LINE Webtoon因而有作品受到日韓出版業者青睞。韓國文創產業業者自2023年造訪台灣館洽詢合適改編成網漫、影視作品的需求大幅增長，預期今年年洽詢也會同樣熱絡。

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