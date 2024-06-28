南美館1館是不義遺址 「台南人權月」重新演繹「白色歲月」歷史

南市美術館1館前身為南市警察署，台南不義遺址之一。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕你知道南市美術館1館是不義遺址嗎？首屆「台南人權月」紀念活動，串連愛國婦人會館、南美館1館、總爺藝文中心、新營曬書店4大展區，從不同角度詮釋大台南地區人們曾共同經歷的白色歲月。

4個展區各有不同主題，並連結各自的地緣關係。南市美術館1館前身南市警察署，是全台戒嚴後，許多南台灣政治犯被捕後，接受訊問的第1處空間。由當代創作重新詮釋硬體仍存在、但歷史卻逐漸被遺忘的不義遺址，拉開此處埋藏多年的秘密訊問史。

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首屆「台南人權月」，今（28）日在台南愛國婦人館舉行開幕式。 （南市文化局提供）

愛國婦人會館也是南市不義遺址之一，更是女性政治犯施水環畢業後最初工作場所。她在1956年遭槍決時僅30歲，是近年最為大眾所知的本地女性政治犯之一。

總爺藝文中心展區著重在探討昔日的農業重鎮「曾文區」，「白色恐怖」時代，台灣坐牢最久的一群政治犯就有多人來自昔日的曾文區，包括總爺糖廠的工人、下營鵝農洪水流，都曾被囚禁超過30年。

新營曬書店則由策展團隊以昔日也是白色恐怖重災區的大新營地區為探索，廣邀校園師生合作製作4張「台南白色故事地圖」，不僅涵蓋本省與外省籍政治犯的人權故事，還繪製農民與校園政治案件的索引型地圖。

今（28）日在愛國婦人館舉行開幕式。南市副市長葉澤山表示，以深植地方的視角，策畫「台南人權月」，探索大台南在戒嚴時期農、工、商、士捲入政治案件的相關歷史，回應台灣作為民主國家追求人權價值的決心。首屆台南人權月以藝術創作等多元形式，期望開展出更多交流與對話。

台南人權月主題展，愛國婦人會館展期即日起至8月11日。（台南市文化局提供）

南市文化局長謝仕淵說，台南首度開辦「台南人權月」，以「如果可以回去，那就把____帶回來」為主題，是地方政府首次以自身視角切入，透過藝術創作等多元形式探討「人權議題」的大型展覽活動。

人權月規畫包括展區導覽、人權故事地圖走讀、白恐轉譯講座等。另9月7日晚間在吳園戶外圓形廣場有人權音樂會，邀請農村武裝青年、百合花、蘭花刀及黃玠、王榆鈞演出。

台南人權月主題展，即日起至8月11日在南市美術館1館、愛國婦人會館；7月10日至9月8 日在麻豆總爺藝文中心、新營曬書店。

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