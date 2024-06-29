《溪口ㄟ百年香火》新書發表，翁章梁：感動時刻

嘉義縣長翁章梁（左2）、溪口鄉長孫維聰（右2）共同見證《溪口ㄟ百年香火》新書發表。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由嘉義縣溪口鄉公所和「阮ㄟ溪口老帝爺」團隊合作所編撰的《溪口ㄟ百年香火》，是溪口近年進行的在地傳統廟宇信仰文化調查的重要成果，今天舉辦新書發表會，縣長翁章梁聽取團隊簡報，對大家的用心與付出讚不絕口，強調這本書在未來幾百年都相當重要。

眾神明見證《溪口ㄟ百年香火》新書發表。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁表示，整個書的構思從紀錄到完成，前後共花了七年的時間，青年團隊願意爭取經費透過時間，依依將廟宇及鄰近鄉鎮的信仰圈做紀錄，真的很不簡單，內容包括以平面及3D建模，把老神明神尊給建模起來，這都要費很多時間掃描。

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翁又說，過去講到廟宇的歷史大多都是口耳相傳，這回藉此以文字紀錄進而達到一些佐證、考據及調查，對於廟宇歷史在當地百姓心中的穩定及確定性會產生很大的影響，所以溪口發表「百年香火」在未來的2、300年都極具價值，團隊真的做了一件非常不容易的事情。

嘉義縣長翁章梁肯定《溪口ㄟ百年香火》新書。（記者蔡宗勳攝）

鄉長孫維聰指出，溪口鄉公所2018年時就以廟宇文化做為推動社區營造的主軸，2021年在「阮ㄟ溪口老帝爺」團隊共襄盛舉後，在公所看見廟宇在聚落中的重要意義，而「老帝爺」團隊則看見了神像、文物在廟宇文化上的珍貴價值，結合公部門和在地民間能量，攜手啟動全面性調查計畫。

《溪口ㄟ百年香火》新書。（記者蔡宗勳攝）

調查執行團隊總籌畫，同時也是《溪口ㄟ百年香火》共同撰述者之一的張家誠強調，自己和夥伴成立「阮ㄟ溪口老帝爺」是以紀錄和推廣家鄉宗教文化為主，但總想要做些更有意義的事情，因而向公所提出為宗教文物進行兼顧數位和實體的建檔計畫，非常感謝鄉長和公所團隊傾力支持這個調查及檔案建立工作，攜手完成故鄉百年薪火相傳重要的一哩路。

配合《溪口ㄟ百年香火》新書發展舉辦的特展。（記者蔡宗勳攝）

溪口鄉公所表示，這次編撰新書調查工作時運用到「3D掃描」、「數位建檔」的技術與概念，特別搭配新書發表會規畫了為期1個月的小型展覽，希望能帶領民眾「速讀溪口信仰文化」，所以展場中除介紹本調查計畫外、也設計有「信仰聯庄範圍套疊」、「大符版印」、「求取百年香火」等體驗活動，歡迎大家前來認識溪口多元豐富的信仰文化。

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