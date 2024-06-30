巴奈談「天安門」不准登？ 李遠還原真相：膝蓋想也知不可能

金曲GMA臉書第一時間未將巴奈感言完整呈現，引發喧然大波。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴奈昨晚在金曲獎致詞時提到天安門事件，因金曲GMA臉書第一時間未將巴奈感言完整呈現，引發喧然大波。對此，李遠今（30）日出席觀賞音樂劇《勸世三姊妹》時表示，在民主自由的台灣，要處理「天安門」不准登，實在很荒謬，「用膝蓋想都知道不會發生」。

李遠說，在聽到巴奈講天安門事件時，「我也忽然覺得，哎！真的35年過去了，我永遠不會忘記1989年那一年，真的是台灣的一個翻轉，我離開電影公司，在家裡做了10年，自己寫作完全靠自己，我就是希望台灣自己變化，我完全不插手、寫作，然後到了2000年政黨輪替，我覺得巴奈對我來講，我非常替她得獎很高興，因為他用台語唱歌。」

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李遠強調，台灣非常需要族群互相理解，「我覺得他講天安門事件，我非常高興啊，為什麼會不高興啊？而且天安門事件一直被大家遺忘，他怎麼會是一個你要把它刪掉呢？我要講的是，這是發生在台灣呢？台灣民主已經走這麼久了，還會有人去把一段話刪掉，用膝蓋想都知道不會發生嘛！」

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