4款「謎團飲料」現蹤台中！不打烊書店限期1天 邀夜貓子解渴又解密

誠品書店中友店7月6日12：00至23：00由全台唯一blackpages CAFÉ推出主題限定特調。（誠品提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2024誠品書店為期一年的大型閱讀企劃「BookStory閱讀書店故事」每月巡迴推出獨家主題特色門市，由台中中友店接棒，在挑高8米、層疊圍繞的環形書區打造推理故事現場，以書籍文字為線索，邀請讀者留下思考痕跡，詮釋「閱讀，是一種在場證明」。

誠品書店中友店7月6日24小時不打烊，推出24小時限定實境解謎遊戲。（誠品提供）

除了召集柯南、金田一、福爾摩斯等知名偵探系列佳作引領讀者建立破案思維，更邀請多位台灣跨領域名家一同導引關鍵線索。首邀刑事鑑識專家阿善師到場分享33年鑑識生涯經手的精采案件，像是曾驚動台灣社會的江國慶案也將不藏私揭露！收聽次數破萬的「吐槽都是因為愛Podcast」也將現場解析火紅30年的長青動畫《名偵探柯南》隱藏劇情；台灣推理協會理事長冬陽則帶領讀者接力探索夏洛克．福爾摩斯、赫丘勒．白羅等古今推理名作中偵探的內心世界，透露鮮為人知的趣味秘辛。此外，旅遊作家工頭堅也同步透過多部柯南電影場景如：怪盜基德一躍而下的通天閣、六角堂等京都景點，陪你重返虛實現場。

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誠品書店中友店7月6日推出「BookStory活動」，成功解謎者可獲得專屬推薦書單與「記」時打卡紙乙張（誠品會員當日單筆消費滿600元亦可獲得），集滿3日打卡記錄享100元購書金。（誠品提供）

此外，7月6日書店不打烊日，將啟動24小時限定實境解謎遊戲，成功解謎者可獲得專屬推薦書單與「記」時打卡紙乙張（誠品會員當日單筆消費滿600元亦可獲得），集滿3日打卡記錄享100元購書金，滿800元再加贈獨家精美刺繡書籤（數量有限，贈完為止）。同日，12時至23時全台唯一blackpages CAFÉ加碼推出「福爾摩斯血字的謎團」、「怪盜亞森羅蘋」、「犯澤先生」及「阿嘉莎實驗室」4款主題限定特調，邀你一同品味舌尖上的神祕謎團，以味蕾解鎖美味成分的黃金比例！詳情洽詢迷誠品官網（https://reurl.cc/gG3yXV）。

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