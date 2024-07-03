金曲獎麥克風失聲致詞被消失風波 李遠：全面檢討依合約究責扣款

第35屆金曲獎頒獎典禮發生最佳台語專輯獎得主巴奈致詞未能完整在官方臉書呈現。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮發生最佳台語專輯獎得主巴奈致詞未能完整在官方臉書呈現，華語歌王熱狗表演麥克風「失聲」等問題，文化部長李遠今（3）日出席立法院報告並備詢時表示，將會全面檢討，並依合約究責、扣款。

文化部長李遠今（3）日出席立法院，說明金曲獎出包風波將全面檢討究責。（記者董柏廷攝）

國民黨立委洪孟楷質疑，金曲獎出現歌手演唱時麥克風出錯，得獎者上台致詞被臉書粉專消失，難道事前沒有彩排？

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文化部長李遠說明，已與跟台視關心整個過程，｢當時的場控人員不足，現場狀況凌亂，但未來會未來會改善作法，也會慎選硬體跟協力廠商，強化SOP，文化部將與台視檢討，依照契約扣款。」

國民黨立委萬美玲詢問李遠為這屆金曲獎打幾分，李遠表示給80分，「但是出差錯，扣5分。」李遠指出，他在現場聽見原住民歌曲、客家歌曲、華語歌曲、與台語歌曲很感動，｢比過去多元。」

范雲也提到，除了致詞被消失，麥克風消音，得獎者致詞時麥克風的高度也有問題，希望未來可以加強檢討。

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