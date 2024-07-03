近70年歷史的高雄火車站前8棟老屋 市府進行立面整建

位於高雄火車站前、中山路上的8連棟透天厝，是1955年由知名建築師蕭佛助興建。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合高雄車站即將全面完工，為美化門面，高市府進行火車站前、近70年歷史的8連棟透天厝立面整建，預定1個月內完成，後續將與屋主溝通，承租下來提供青年文創業入駐。

位於高雄市中山路上的8連棟透天厝，是1955年由高雄知名建築師蕭佛助興建，也是高雄車站前最早興建的3層樓店鋪住宅，以修長的仿柯林斯柱式分割，並可見開模印花的獎盃飾與勳章飾，立面裝飾具特色，為高雄頗具代表性的戰後街屋建築之一。

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隨著高雄車站長時間施工，周邊商圈沒落，8棟老屋有多棟成為機車出租行或寄車處。基於市容美觀及時代特色，本府去年跨局處分工，都發局協調溝通屋主、文化局負責立面改繕、經發局接續輔導經營活化。

高雄火車站前的8連棟透天厝，是高雄頗具代表性的戰後街屋建築之一，近日已架設圍籬準備施工。 （記者葛祐豪攝）

經多次溝通協調，立面整建修繕獲得7棟屋主同意，已於近日由文化局開始施工，剩下1棟屋主，都發局將持續溝通聯繫，爭取同意。

關心此案的市議員鄭孟洳表示，這8連棟透天住宅分屬不同所有人，屋主住在美、加、中等地，她肯定市府3個局處合作協調，讓老屋活化進度有所進展。

文化局說明，近日開始圍籬搭設及搭架，重點為立面清理，包括管線整理、清潔修補等，待細部檢視後評估工項經費，預定1個月內完成建物立面整理作業。

根據高市府規畫，預計承租這8棟老屋，由經發局進一步整修裝潢內部後活化，提供青年文創業入駐。據了解，目前有幾位屋主願意出租、也有人不願意，租金價格也是關鍵，市府將持續努力溝通。

鄭孟洳要求加速活化進度，重新找回高雄火車站前商機，讓陳其邁市長的表參道計畫跨出一大步。

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