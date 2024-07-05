進駐誠品生活日本橋 北市率12家文創品牌開快閃店

台北市政府5日起在東京的誠品生活日本橋開設「TAIPEI corners台北創意生活館」，行銷台灣文創品牌，駐日代表謝長廷（右2）與北市文化局副局長陳譽馨（右）、有隣堂社長松信健太郎（中）等人在快閃店前合影。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕台北市政府為拓展文創商品的海外商機，率領12家頂尖文創品牌前進日本，5日起在東京的誠品生活日本橋開設「TAIPEI corners台北創意生活館」，為期1個月的快閃店。駐日代表謝長廷今天出席開幕儀式，他表示已連3天參加台灣相關的文創展示活動，盛讚台灣創意產品很多元，可以讓日本人了解台灣的文化和生活態度。

台北市政府5日起在東京的誠品生活日本橋開設「TAIPEI corners台北創意生活館」，行銷12個台灣優質文創品牌。（記者林翠儀攝）

北市政府從2013年起以「TAIPEI corners台北創意生活館」，扶植文創產業，並連續多年帶領文創業者進軍國際的展會。為延續去年國際展會市場佳績，今年北市政府文化局與北市文化基金會松山文創園區，再次帶領12家文創品牌到日本展示，不過今年方式較不一樣，首次和日本在地通路代理商直接合作，並於誠品生活日本橋開設快閃店，除了展售之外，還將舉辦民眾體驗活動，希望透過現場體驗，親身體驗台灣的手工藝精神及文化深度。

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以台灣廢棄漁網再生材料製作的循環眼鏡的「Hibāng」。（記者林翠儀攝）

12家參展的文創品牌，包括融合傳統文化與現代工藝的「鬧事設計」、科學和設計碰撞出火花的「賽先生科學工廠」、將插畫的魅力由平面延伸至日常生活的「Hello Studio 你好工作室」、專注於城市輕旅行包袋的品牌「Entadar」、轉化工藝技術打造極簡風格的「物WOO Collective」、兼具獨特設計美感和實用性的「軟水泥生活實驗室」、台灣傳承百年洗沐品牌「大春煉皂」、獲得國際精品認可的「greenroom」、以台灣廢棄漁網再生材料製作的循環眼鏡的「Hibāng」、以廢棄物再造產出新生命的商品的「產房」、提供無塑生活樣貌的商品「源源鋼藝」、以永續天然材質創造生活藝術品的「本質工作室」。

駐日代表謝長廷參觀來自大稻埕傳承台灣百年洗沐品牌「大春煉皂」。（記者林翠儀攝）

謝長廷在本週已連續兩天去東京國展示場參觀「2024日本授權展」推廣台灣原創角色，和「2024國際禮品暨家居品展」的台灣館開幕式，今天又來誠品生活參加北市的文創快閃店，他表示，現在有非常多的機會，讓日本人了解台灣的文化和生活態度，同時也讓日本人接觸到台灣的創意產品，只要來這裡看和經過說明後，就會有購買慾。

今年以「精準選品」、「推廣交流」、「體驗行銷」、「直接展售」為4大國際拓銷策略，透過「TAIPEI corners台北創意生活館」的特展讓品牌與當地日常生活緊密結合。對於今年採取新的推廣方式，這次率團訪日的北市府文化局副局長陳譽馨表示，今年首次與在地的通路代理商直接合作，在選品部分則透過專家學者介紹，挑選貼近日本消費者的產品做精準行銷，並且透過12個品牌聯合展銷和參觀有機會合作的單位，媒合在地買家，讓在地潛在地買家、通路商可以有更多元選擇，更進一步促進台灣和日本的文創交流。

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