屏東縣社區規畫獲法國、美國繆斯設計大獎 成果展在青創中心展出

屏東縣社區規畫師成果展在數位青創中心展出。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣潮州3個社區協會聯手提案打造的「藝起趣宜居潮州」社區規畫，一舉獲得今年度法國設計獎、美國繆斯設計獎景觀設計類鄉村設計兩大金獎，縣長周春米今天頒獎表揚得獎的11個社區團體及5名個人，期許社區規畫師攜手社區居民一起提升生活品質、永續社區發展。社區規劃師成果展也從今天起（6日）到13日在屏東數位青創中心展出。

屏東縣社區規畫師成果展在青創中心展出。（記者葉永騫攝）

獲得法國、美國繆斯設計獎的是由潮州的台灣藝術生活協會、屏東縣鄉土童玩協會、三共社區發展協會，共同聯手提案打造成的「藝起趣宜居潮州」，這是繼2022年「會呼吸的排灣族石板屋」與2023年「廍廍安全－幸福學堂」獲得銀獎後，屏東社區再度拿下兩項國際大獎。為屏東社區再創顛峰。

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縣長周春米表場獲得法國、美國繆斯設計大獎的社區協會。（記者葉永騫攝）

周春米表示，得獎的社區民眾一起用心打造生活的環境，讓社區內有庭院、咖啡廳、社區民眾聊天的場所，就在大自然的環境下生活，相當舒心，感謝輔導團隊樹德科技大學培育社區規劃人才及社區積極營造，讓社區的特色文化及光榮風貌躍上國際，也讓珍貴的工藝和故事得以延續

周春米指出，屏東縣社區規劃師駐地輔導計畫自104年重啟以來，已培育354名社區規劃師，並打造326個社區創意亮點與輔導110個社區，107年以來共有19個社區曾獲國內外共30個獎項，培養社區營造種籽，給予社區無限的創意、能量，就像魔術方塊可以翻轉不同角度組合，展現各自的精彩和獨特之處，讓社區更有特色。

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