推動文化外交 藝術家蘇奕榮赴美出席「藝術收藏與減稅論壇」

藝術家蘇奕榮（右1）出席北美洲台灣商會聯合總會，與台南市卓越市民蘇春槐（右2）會晤。（蘇奕榮提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由北美洲台灣商會聯合總會主辦、美國協和門窗贊助的「2024藝術收藏與減稅論壇」（Art for Collection and Tax Reduction Panel Discussion）系列活動，藝術家蘇奕榮等人赴美出席，台美合力推動文化外交。

這次活動由十方藝術空間創辦人董怡君（Julia YC Tung）及紐約協和基金會共同策劃，邀請台灣藝術家蘇奕榮、邱建仁、吳建興，以及旅美台灣藝術家楊金池、林怡伶、闕巧涵，共同參與文化交流論壇。活動期間現場展出6位藝術家的作品，涵蓋多種主題與媒材，展示內容包括不同創作形式的畫作、雕塑及裝置藝術。

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藝術家蘇奕榮（後排左5）出席「2024藝術收藏與減稅論壇」。（蘇奕榮提供）

來自台南的藝術家蘇奕榮，並出席北美洲台灣商會聯合總會第36屆第3次理監事聯席會議，與南市卓越市民同時是AMD執行長蘇姿丰的父親蘇春槐會晤寒暄，共同推動台灣的國際參與，並期待能對台灣的文化與國民外交，創造更寬廣的舞台。

「2024藝術收藏與減稅論壇」於6月20日至22日在美國紐約法拉盛的Sheraton LaGuardia East Hotel舉行。

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