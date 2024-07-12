歌手李靜美捐父親文物 豐富國台交近80年史料典藏

國立台灣交響樂團舉行「歷史文物回娘家」徵集活動，國台交前身台灣省立交響樂團第一代長笛團員李正發女兒李靜美（右起）、兒子李鴻松將父親派令等資料回捐給國台交，由國台交團長劉玄詠（左）代表接受。（中央社提供）

〔中央社／核稿編輯陳仁華〕國立台灣交響樂團明年將迎來創團80年，對外徵集歷史物件，知名台語歌手李靜美姊弟今天捐出父親也是國台交長笛團員李正發派令等史料，「能捐給父親一生奉獻之處，我們做兒女的感到光榮。」

李靜美昨天接受中央社記者專訪時表示，父親李正發是國台交前身台灣省立交響樂團長笛團員與短笛團員，在樂團工作到退休，「我們可以說是省交養大的。」李靜美表示，這批泛黃資料有父親被任命擔任省交團員的派令、服務證明書等，「想起小時候父親工作時，會帶我去樂團玩，是很美好的回憶。」

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李靜美說，父親從小在大稻埕長大學木工，閒時與同伴拿起葉片就開始吹奏摸索，饒富興趣，偶然遇到日本人知道父親喜歡音樂，就送他樂器讓他們演奏，「父親曾說樂器盒打開，就是長笛跟樂譜，父親就一路自學」；省交成立之時尚缺人手，李正發於是被推薦成為第一代團員，擔任長笛兼短笛演奏。

李靜美指出，多次水災，父親資料一再流失，「這一批資料是從一大堆已經被水吞噬的行李箱中找出來，一張一張打開、弄乾，才保留下來」；李靜美弟弟李鴻松也表示，在省交工作是父親一生最大成就，「做為兒女的我們引以為傲，能夠讓這些資料回娘家，我們很高興。」

另一名也是省交第一代單簧管團員莊壽臣的孫子莊佶霖，捐贈了爺爺在戶外演奏時的黑白照片等資料，從壯盛樂團陣容就可以知道當時這個樂團受重視程度。

莊佶霖表示，爺爺在省交工作2年，因為薪水比較微薄，後來回高雄在飯店工作，「爺爺的音樂影響是一輩子的，我父親從事音樂工作，我業餘吹薩克斯風。」莊佶霖說，父親保存了爺爺很多照片，「現在有機會可以讓這些資料有更好保存環境讓後人研究，我們會繼續翻箱倒櫃，把更多資料找出來。」

國台交團長劉玄詠表示，國台交2025年就要迎來成團80年，「如果要寫台灣音樂史，國台交就占了半部，我們正整理與典藏自身文物，同時也積極蒐集樂團早期演出史料。」

劉玄詠說，這幾年樂團與國立台灣師範大學音樂數位典藏中心合作，通過「省交文物回娘家」活動，希望讓更多史料回到國台交典藏，深化自己的歷史；劉玄詠表示，包括節目單、海報文宣、照片、圖片、文書、手稿、信札、錄影（音）檔案、剪報、器物或其他文物等，都希望團員或團員後代能多多提供。

音樂數位典藏中心主任黃均人表示，目前欠缺的是1945年到1975年前30年間的資料，也就是省交從台北西本願寺搬到台中霧峰前這段時間的史料，「當時物資拮据，溫飽困難，遑論史料保存，希望這次省交歷史文物回娘家捐贈徵集計畫，可以讓更多音樂史料現身說法，豐富台灣音樂史。」

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