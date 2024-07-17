陳錦芳情繫台灣 「台南400．美哉台南」成大開展

藝術家陳錦芳致力提倡「台灣是新文藝復興搖籃」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕留法旅美台灣畫家陳錦芳，情繫台灣並畫台南府城以慰思鄉之情，正在成大藝坊舉辦「台南400．美哉台南」個展，向鄉親父老的獻禮，亦同時呈現個人追求藝術74週年的生命之旅。

於1953年繪畫的孔廟是陳錦芳最早期畫作。（記者洪瑞琴攝）

今天開幕式，年高88歲的陳錦芳說，自己在1960年代提倡東西文化大統合，在文化理論上形成「五次元世界文化觀」，在藝術創作上表現虛擬實體的「新意象派」。1964年開始撰文提倡「台灣是新文藝復興搖籃」，倡議古今中外大整合，走遍世界各地大聲說出「我是台灣來的藝術家」，一直在推動與證明「 凝聚台灣、多元和諧，世界和平」。

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成大副校長莊偉哲表示，陳錦芳博士多元的藝術成就，繪畫創作外，還翻譯法國世界名著「小王子」，希望日後有機會能將其畫作留在校園，將藝術氛圍從成大擴展至台南。

陳錦芳畫作〈亮光下台南赤崁〉。（記者洪瑞琴攝）陳錦芳「台南400．美哉台南」個展在成大藝坊展出，展期即日起至7月21日。（記者洪瑞琴攝）

陳錦芳個展共展出43幅作品，創作時間從1953年至2024年。約三分之一是針對「台南400」最新創作，包括成大榕園、小西門、砲台，以及台南經典代表蘭花。最早畫作為1953年讀台南一中初二時畫的孔廟，也有遭列海外黑名單長達21年無法回台，只能透過畫故鄉，撫慰思鄉之情的作品。創立的「新意象派」畫作〈馬蒂斯大師夫婦造訪府城〉，〈梵谷畫孔廟〉，亦可在個展裡欣賞。

陳錦芳是畫家也是作家、思想家，曾獲選「聯合國全球寬容獎及寬容和平大使」。整合東西方之畫作與跨時空合而為一的新意象派作品，這些後現代藝術作品已在300多本教科書及雜誌被刊載，更被列入世界藝術史教科書裡。

陳錦芳「台南400．美哉台南」個展，展期即日起至7月21日，在成大光復校區成大藝坊。

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