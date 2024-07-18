「消基會公益音樂會」27日登場 五燈獎教授歌手號召民眾響應

高師大教授劉廷揚7月27日將舉辦公益演唱會，希望藉此集結公益能量，打造更平和及正義的社會秩序。（記者黃佳琳翻攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕消費者文教基金會深耕台灣40餘年，今年適逢南區分所30週年慶，有「世紀美聲」之稱及曾獲「五燈獎」5度5關出片歌手的高師大教授劉廷揚將舉辦公益演唱會，希望藉此集結公益能量，打造更平和及正義的社會秩序。

消費者文教基金會在台中、台南及高雄均設立據點服務在地消費者，因屬非營利組織，長期需要社會大眾的捐款來維持會務運作，天生擁有一副好嗓音的劉廷揚，不但是曾獲「五燈獎」5度5關的出片歌手，更是南部學術界第1位非音樂科班出身而舉辦獨唱會的學者。

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7月27日晚上7點半，劉廷揚邀約歌唱家簡文秀、台語名歌手黃琦茵，及林身萌、侯珮雯、劉廷浩、賴碧霞、舞晏舞蹈工作室等在高雄立志中學舉辦公益演唱會；劉廷揚表示：這次演唱會募款基金將用於諮詢申訴、法律服務及團體訴訟等，並持續推動公平合理的消費服務，活動詳情可電洽07-225-1234查詢。

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