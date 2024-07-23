「新北南島文化節」21組卡司公布！ 榮獲3屆金曲獎王桑布伊將開唱

曾榮獲3屆金曲獎「最佳原住民語歌手」的卑南族歌王桑布伊將在27日於「新北南島文化節」表演。（十三行博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕「2024新北南島文化節」將於7月27日至28日於八里區十三行博物館登場，設置3大主題體驗區、50個島風生活市集攤位、南島樂器特展及連續兩晚共21場樂舞表演。而卡司部分邀請到榮獲3屆金曲獎「最佳原住民語歌手」的卑南族歌王桑布伊、曾登上國家音樂廳和國際舞臺的「Amis旮亙樂團」，及新北「原美活力文化藝術團」等21組卡司，讓民眾嗨翻夏日。

「南島文化節」27日以「島嶼樂舞——動感星光之夜」匯聚國內外南島藝術家，由Pacific Ocean Wave先帶來夏威夷及大溪地舞蹈熱鬧開場；有「台灣碧昂絲」美譽的排灣族創作歌手「舞炯恩（Utjung）」接續熱力搖擺，最後由榮獲3屆金曲獎「最佳原住民語歌手」的卑南族歌王桑布伊當壓軸。演出陣容還有曾登上國家音樂廳和國際舞臺的「Amis旮亙樂團」，及新北在地「原美活力文化藝術團」帶來阿美族天籟樂舞；台北藝術大學「甘豆社」、新北金山高中、樹林高中、崇義高中3所原民班學生展現新生代的創意與活力；台灣友邦馬紹爾群島、吐瓦魯學生會更將帶來異國島嶼風情展演。

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28日的「島聲傳唱——美聲迴響之夜」則匯聚傳統南島樂器與動人歌聲，包含黑旋風、少妮瑤．久分勒分、馬拉赫文化藝術團、旅北都蘭文化藝術團、珍愛文化藝術團，以及印尼竹韻揚聲樂團、Uters Taiwan舞團、日央人兒世界樂團，和馬來西亞「南方節奏手鼓團」，及「Mele Hula音樂之舞」。

「新北南島文化節」將於7月27日至28日於八里區十三行博物館登場，將帶來一連串精采活動。（記者羅國嘉攝）

除了表演還準備浪漫驚喜！館長羅珮瑄表示，「十三鎖幸福」活動將在壯麗的鯨背沙丘上展開，邀請戀人、親朋好友在博物館熱門景點拍照打卡，即可免費獲得愛心造型鎖，在絕美景致中鎖住幸福，譜寫永恆，還有機會獲得十三行與「八里福朋喜來登酒店」攜手打造的「人面陶罐手工餅乾」以及住宿券、雙人下午茶等豐富獎項。

羅珮瑄進一步說，「南島文化節」也與八里星級酒店「八里福朋喜來登酒店」合作，並結合經發局「八里港灣嘉年華」活動，打造「上午港灣、傍晚十三」1日遊程，串連台北港、渡船頭與十三行，邀請民眾一次打包八里熱門觀光景點。

「2024新北南島文化節」活動時間為7月27日至28日下午3點至晚間8點，十三行博物館及新北考古公園配合活動時間延長開放至晚間8點，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。更多資訊請至活動網站（https://www.2024austronesian.tw）及粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

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