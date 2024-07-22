許献平、鄭明、詹明儒發表新書 台南出發、走向世界、回歸台南

文史工作者許献平（左起）、小說家詹明儒、作家鄭明昨日舉行「3人4書」新書發表會，書寫台灣土地的故事。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕文史工作者許献平、作家鄭明與小說家詹明儒昨日舉行「3人4書」新書發表會新書發表會，書寫台灣土地的故事，期釐清「台灣人」的原初面貌與身世，闡釋台灣主題性價值。

發表會由鹽鄉文史工作室主辦，專家學者、藝文人士共襄盛舉。許献平發表《臺南市龍崎區有應公廟採訪錄》，由國家文化藝術基金會補助出版，歷時1年7個月，跑遍龍崎區田野調查及記錄89間有應公廟，總結內文14餘萬字、照片千餘幀，希望更多人認識台南在地的陰神有應公信仰與其背後的感人故事，對此工作視為「天命」，雖無經費挹注，也自掏腰包出版，但樂此不疲，1999年開始投入相關文史工作，至今 已出版有應公系列專書10本，龍崎區有應公廟採訪錄是該系列專書的完結篇，他說，將回歸小說創作初衷，執行另一種文學「天命」。

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鄭明是屏東小琉球裔的台南人，從事電梯工程退休後，投入台灣歷史小說創作，《航向金銀島》是第1本書，以台灣原住民立場為視角，從故鄉小琉球的1個女人開始，在荷蘭人、台南人之間，展開一連串讓人感動而深思的身世故事。

鄭明認為，台灣自古以來，受到外來統治者因特定目的而建立的台灣歷史，並非事實，400年前的大航海時代，台灣是亞洲與歐洲世界貿易的中繼站；小說引據上述階段的資料，試圖打破這種舊觀點，另立新看法、新價值。

詹明儒是來自新北市的彰化人，國小教職退休後，創作力大爆發，今年短短4個月，就相繼出版《大島記：渾沌台灣》、《鳶山誌：藍色三角湧》兩本新書。

鳶山誌有兩部連作，都以演繹三峽方史人物為主軸 ； 新書《鳶山誌：藍色三角湧》是後作，由國家文化藝術基金會補助出版。使用傳統寫實筆路，鋪陳三峽160年來的時空滄桑、朝代變遷、產業變革、族群磨合，讓人有面對歷史、愴然痛哭的悸動。

《大島記：渾沌台灣》，主述台灣史前2萬至7000年之間，包括「小黑人」在內的遠古先民，首次先後尋覓來到這座海島，自此展開南北接觸，東西會合的奇幻過程。文評家認為，這是一部在闡釋台灣主題性價值上大破大立，向前翻過一頁的「大小說」。

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