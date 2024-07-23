新北美術館展覽「體育課」推廣活動 8月2場次即起免費報名

8月10日「舞動的自我、性別與歸屬——Voguing老師來開講」講座聚焦於「Voguing」，並將教授基本動作與技巧。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市美術館自即日起至11月17日推出展覽「體育課」，文化局介紹，展覽邀請8組國內外藝術家共同參展，透過攝影、動態影像、機械動力、空間與聲音裝置，帶領觀眾從藝術的視角，重新思考運動的意義與體驗；此外，展覽期間策畫5場推廣活動，邀請民眾從舞蹈文化、空間設計、聲音創作、肢體遊戲，體會運動的各種含義。

文化局指出，8月10日登場的推廣活動「舞動的自我、性別與歸屬——Voguing老師來開講」，講座聚焦於表現自由、富含個人風格的舞蹈「Voguing」，由舞者VV擔任講師，分享Voguing的歷史與文化，並教授基本動作與技巧；8月31日「小設計大翻轉——運動空間親子設計工作坊」將由喜習建築教育團隊將引導親子規畫、設計理想的運動空間，激發創意火花，期望進一步激發學員對於社區與空間的興趣。

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文化局說，9月28日的「我們是快樂的好兒童——親子肢體工作坊」由表演藝術合作社「小事製作」帶領，邀請大小朋友一起來美術館跳健康操；10月5日的「聆聽運動節拍——聲音即興創作工作坊」從展覽聲音裝置「徑」出發，參展藝術家張幼欣將引領學員運用在日常中收集的聲音素材，即興玩出富實驗性的聲音作品；11月2日的「運動：作為一種身分認同——藝術家跨界座談」邀請參展藝術家藤吉維．尼基．恩科西、皇后盃支架大洋舟賽南島台東隊成員暨藝術家陳豪毅、輔仁大學社會學系助理教授孫又揆進行對談，分享運動與國家、種族、性別與各種身份認同之間的關聯。

文化局補充，8月份的推廣活動即日起開放免費報名，9至11月場次則將於9月6日開放報名，詳情可洽文化局官網或ACCUPASS網站（https://www.accupass.com/event/2407020742461399200782）。

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