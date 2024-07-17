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國立台灣圖書館辦台灣學講座 白春燕分享日治新劇運動浪潮

2024/07/17 15:57

國立台灣圖書館日前舉辦「台灣學系列講座」，邀請知名學者白春燕主講「新時代大登台─日治時期新劇運動浪潮」。（國立台灣圖書館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕為推廣本土文化，國立台灣圖書館日前舉辦「台灣學系列講座」，邀請知名學者白春燕主講「新時代大登台─日治時期新劇運動浪潮」，帶領民眾探索日治時期新劇運動發展脈絡。下一場台灣學講座「灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」將於9月7日舉行，歡迎各界參加。

白春燕首先介紹灣新劇運動的起源與發展。從中指出，新劇運動起於1920年代，受中國與日本兩種新劇源流的影響，融合殖民地台灣的處境，呈現出獨特的新劇風貌。

白春燕介紹臺灣新劇運動的起源與發展。從中指出，新劇運動起於1920年代，受中國與日本兩種新劇源流的影響，融合殖民地台灣的處境，呈現出獨特的新劇風貌。 （國立台灣圖書館提供）

她指出，在日治時期的新劇演出，傳達反殖民、反壓迫的思想，寄望喚起大眾的民族和階級意識，新劇卻也受到殖民政府的嚴格管控，劇團因演出內容觸碰敏感議題，常面臨演出中止，遭到取締入罪。

白春燕也在講座中分享許多新劇運動的珍貴史料，包括劇本、照片、道具、劇團合照等等，透過這些史料，民眾得以更深入地瞭解新劇運動的發展歷程與時代背景。

白春燕也在講座中分享許多新劇運動的珍貴史料，包括劇本、照片、道具、劇團合照等，聽講民眾得到滿滿收穫。（國立台灣圖書館提供）

講座最後，讀者大眾也與白春燕學術交流，談到階級、地緣、家族與殖民地警察監視的各種情況，也期許未來發掘更多新劇運動人士的資料，補足這一段宛如流星般閃爍的台灣新劇史。

下一場台灣學講座「灣音樂─從鄉土躍上國際舞台的百年發展」，由國立台北藝術大學音樂學院教授顏綠芬主講，將於9月7日舉行，歡迎各界參加。

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