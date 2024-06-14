德國特里爾大學參訪國立台灣圖書館 雙方達成合作願景

德國特里爾大學費陽博士（右）拜訪國立台灣圖書館長曹翠英，雙方達成合作願景。（國台圖提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕德國特里爾大學費陽博士（Dr. Thomas Fliß）於昨（13日）上午偕同文藻外語大學圖書館館長暨德國語文系教授張守慧，參訪國立台灣圖書館，雙方為增進國際學術交流、深化台灣學研究方面的合作，規畫建立包括館藏資訊交流、人才培育、國際性學術研究等合作。

特里爾大學歷史悠久，可以追溯至15世紀，後因法國大革命之故被迫關閉。近代大學則成立於1970年，位於德國最古老城市萊茵蘭—普法茲邦（Rheinland-Pfalz）的特里爾，以人文科學見長的公立綜合大學。

請繼續往下閱讀...

費陽博士參與由德國聯邦教育及研究部所支持的「台灣做頭陣」專案計畫（Taiwan as a Pioneer），此計畫聯合特里爾大學、波鴻魯爾大學和圖賓根大學等德國高等學府，研究範圍包含政治學、社會學、文學和歷史學領域。

國台圖館長曹翠英（左）向來訪的德國特里爾大學介紹國台圖館藏。（國台圖提供）

國台圖館長曹翠英表示，國台圖持續開架重要珍稀館藏，透過提供復刻書籍方式提供德國學者研究根基，讓台灣學相關研究能在德國當地扎根，並進行國際性發表，藉由雙方合作達成學術與人員交流。

費陽與張守慧則表示透過與國台圖的國際合作，在特里爾大學圖書館增設台灣研究專區（Taiwan Corner），包括宣傳台灣學資訊、舉辦專題講座、工作坊等學術交流活動，交換出版品，以及舉辦主題書展等，讓台灣學豐富館藏向國際開展。

雙方交流後，達成進一步合作共識，預期建立包括出版品、數位典藏與學術研究資訊之交流與互換，人員的互訪和長期駐點學習觀摩，以及國際性學術研究合作等項目，達到雙方學術研究互惠關係。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法