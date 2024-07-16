國立台灣圖書館迎110週年館慶 「世界野鳥攝影聯展」暑假登場

「群英飛羽2024世界野鳥攝影聯展」即日起登場，展示特色鳥類作品，附上說明卡、中英文鳥名、拍攝數據訊息。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕今年是國立台灣圖書館第110週年館慶，國台圖今天（16日）與群英飛羽攝影團隊合作，舉辦「世界野鳥攝影聯展」，並提供仿旋風裝小書，協助大小朋友方便參觀、學習鳥類知識。另外也安排10場講座，介紹世界瀕危鳥種、攝影技巧等，聽取大冠鷲的有趣故事。

國台圖前身為「台灣總督府圖書館」，創立於1914年4月13日，今年為國台圖第110年週年館慶，在暑假舉辦一系列活動，包括7月「世界野鳥攝影聯展」、8月「史瑞克閱讀音樂劇」，10月將舉辦台灣學演講，並開架《後藤新平研究》、古德文寫成的《東印度旅遊見聞》等珍貴館藏，增進學術研究，也會在外設攤，介紹台灣人物、文物。

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「群英飛羽2024世界野鳥攝影聯展」展期分為7月16日至28日、7月30日至8月11日、8月13日至25日，每梯次提供不同的鳥類照片。（國台圖提供）

「群英飛羽2024世界野鳥攝影聯展」展期分為7月16日至28日、7月30日至8月11日、8月13日至25日，每梯次提供不同的鳥類照片，展出台灣特有種、台灣特有亞種、世界瀕危鳥種與國外拍攝其他鳥種等196張圖，作品附說明卡、中英文鳥名、拍攝數據訊息，並提供旋風裝小書，協助大小朋友方便參觀、學習鳥類知識。

國台圖館長曹翠英表示，大家常說「讀萬卷書，行萬里路」，攝影展看照世界各國的鳥類，愛鳥一族對濕地的掌握、鳥的生態保育、象徵的是人類對土地的熱愛，讓讀者更關心鳥的生長、復育，讓孩子導讀生態發展的故事，國台圖強調永續發展跟生命教育，與群英飛羽攝影團隊不謀而合。

另外，活動也安排10場講座，7月20日講座「濕地與健康——候鳥保育與人類福祉」介紹國際濕地公約；7月27日講座「哥斯大黎加之珍禽」，介紹世界瀕危鳥種；8月4日講座「隱身其中的攝影情緒」，分享攝影技巧，聽取大冠鷲的有趣故事。

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