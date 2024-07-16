免出國也能體驗異國樂器 「新北南島文化節」體驗活動搶先看

館長羅珮瑄表示，南島樂器不僅是音樂的載體，更是文化傳承重要媒介。（十三行博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕暢玩異國樂器免出國！新北八里區十三行博物館舉辦「2024新北南島文化節」將於7月27日、28日登場，活動中也提供民眾體驗南島樂器。館長羅珮瑄表示，南島樂器不僅是音樂的載體，更是文化傳承重要媒介。透過這次活動，希望能讓更多人體驗南島音樂的魅力，搭建一座文化交流的橋樑，還能促進各族群間的理解與尊重，更為新北文化多樣性增添色彩。

羅珮瑄表示，「2024新北南島文化節」以「南島之音．閃耀十三」為主題，活動涵蓋21場樂舞表演、3大主題體驗、50攤位島風市集及特展，匯聚音樂、舞蹈與工藝，打造一系列互動體驗，讓參與者在視覺、聽覺、觸覺上，全方位與南島文化零距離接觸，透過沉浸式的文化體驗，深入領略南島音樂文化的豐富內涵。

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榮獲原住民族語言推廣人員獎的阿索．該拿（Aso Kaynga），講述動人的宜灣部落口簧琴故事和歌謠。（十三行博物館提供）

羅珮瑄說，在「南島樂器屋」裡，除了有木琴、竹琴、木鼓等樂器可體驗，也透過來自夏威夷的老師將親自教授HULA舞步，傳授夏威夷特色樂器的演奏技巧；「圖騰雨笙製作工作坊」帶領民眾運用鮮豔的南島圖騰元素，親手打造專屬的療癒系樂器，如雨滴般清脆動聽的聲音，彷彿置身於熱帶雨林。

此外，「歌謠故事屋」特別邀請榮獲原住民族語言推廣人員獎的阿索．該拿（Aso Kaynga），以阿美族故事媽媽身份講述動人的宜灣部落口簧琴故事和歌謠，深入阿美族口傳故事世界。另外，新北考古公園也為親子打造多項豐富互動體驗，包含考古挖掘趣、魔幻考古沙坑、十三行聚落虛擬展示。

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