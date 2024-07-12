【藝術文化】新北兒藝節明登場 丹麥、台灣共演戲劇免費觀賞

鶯歌陶瓷博物館即日起至9月30日推出特別陶藝體驗「怪獸躲貓貓」。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市兒童藝術節」系列活動從明天（13日）起陸續登場，市立鶯歌陶瓷博物館響應兒藝節的「怪獸王國」主題，邀請民眾免費觀賞丹麥「HumanLab劇團」結合台灣「麥提舞團」演出的劇碼《Terminus》，還有「孩子王劇團」演出兒童劇《誰是怪獸》；另有「怪獸躲貓貓」手作課程，邀請親子共度夏日時光。

來自台灣並活耀國際的「麥提舞團」，與擅長即興表演與藝術演出的丹麥「HumanLab劇團」，明天下午3點將在陶博館大廳演出《Terminus》，這是巡迴的壓軸場。故事藉由車站停留的時空，期許人們在滑手機消磨時間時，不妨創造人與人之間的交流。

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深受小朋友喜愛的「孩子王劇團」，將於7月20日下午3點在陶博館陶藝舞台，表演兒童劇《誰是怪獸》，與故事中3位喜愛旅行的好友一同探究神祕國度。

即日起至9月30日，在陶博館兒童體驗室推出「怪獸躲貓貓」體驗課程，帶領小朋友運用奇幻想像力，以白黃陶土創作神祕小怪獸容器，展開創意冒險。

陶博館長張啟文表示，透過國際與台灣劇團的加乘共演、藝術體驗，規畫適合親子參與的劇團演出與手作體驗，激發小朋友的創造力與想像力。詳詢陶博館官網或臉書粉專。

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