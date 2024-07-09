「新北南島文化節」將登場！ 十三行推5大主題做出自己的樂器

「2024新北南島文化節」包括21場精彩樂舞表演、3大主題體驗活動、50攤位的島風市集及特展。（十三行博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕炎炎夏日裡，準備好迎接充滿南島風情的文化盛宴了嗎？新北八里區十三行博物館將於7月27、28日舉辦「2024新北南島文化節」，邀民眾享受南島氛圍。館長羅珮瑄表示，今年度南島文化節活動將分成「賞樂舞」、「逛市集」、「品美食」、「玩體驗」、「趣闖關」5大主題，不僅帶來視覺和聽覺的雙重享受，還能親手製作南島樂器、完成集章即可獲得南島文創小禮。

羅珮瑄表示，「新北南島文化節」是十三行博物館年度重點活動之一，今年度以「南島之音．閃耀十三」為主題，展現南島文化豐富的內涵與多元風貌；活動包括21場精采樂舞表演、3大主題體驗活動、50攤位的島風市集及特展，現場更將打造一片充滿南島風情的野餐區域，邀請民眾身臨感受南島文化的魅力。

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「南島樂風野餐」邀請民眾在廣大草坪享受南島派對。（十三行博物館提供）

羅珮瑄說，活動將分為賞樂舞、逛市集、品美食、玩體驗、趣闖關5大主題，有絢麗的南島音樂與舞蹈表演，為大家帶來視覺和聽覺的雙重享受；「島風生活市集」邀集獨特的手作小物及道地的南島美食攤位，提供豐富多樣的選擇；互動體驗活動讓民眾親手製作南島樂器，感受文化的魅力，還有「神秘之音尋寶之旅」闖關活動，完成集章即可獲得南島文創小禮。

此外「南島樂風野餐」在綠草如茵的廣大草坪上，點綴一片充滿島嶼風情的野餐景致，邀請民眾穿上最迷人的南島風格服飾，搭配創意十足的布置，就能免費獲得美味的「原民風味點心組」1份；「南島樂風野餐」活動時間為7月27日下午3點至6點，限定40組名額，今（9）日中午12點開放線上報名（ https://reurl.cc/70aN2b） ，更多活動資訊請至「2024新北南島文化節」活動網站（https://www.2024austronesian.tw）及十三行博物館粉絲專頁查詢（https://www.facebook.com/13hangmuseum）。

新北八里區十三行博物館將於7月27、28日舉辦「2024新北南島文化節」。（十三行博物館提供）

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