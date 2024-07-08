【藝術文化】十三行博物館「南島之音」特展 研究員親製傳統樂器

十三行博物館研究人員彭佳鴻親手以天然材料製作的南島樂器。

（十三行博物館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館「南島之音─古代南島樂器特展」，展期至9月22日，展出內容涵蓋台灣、東南亞、大洋洲及馬達加斯加等地的南島特色樂器，十三行博物館研究人員彭佳鴻更親手打造葫蘆、海螺等南島樂器，讓看展民眾驚豔不已。

大洋洲「法螺號角」製作過程極為費時。（十三行博物館提供）

十三行博物館指出，因為展品取得不易，彭佳鴻參考文獻資料與國外影片，學習製作南島傳統樂器，此次展品中即有他親手打造的大洋洲「法螺號角」、夏威夷「雙葫蘆鼓」、「葫蘆搖鈴」及菲律賓「竹叉管」等樂器，其中，他特別推薦「雙葫蘆鼓」（Ipu Heke），由2個不同大小的葫蘆連接而成，夏威夷人在草裙舞中經常使用它伴隨跳舞或吟唱。彭佳鴻說，這些樂器的外形看似簡單，但製作過程耗時，從尋找合適的曬乾葫蘆、大海螺等材料，實際操作處處充滿挑戰，需要極大的細心與耐心。

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十三行博物館館長羅珮瑄表示，「南島之音─古代南島樂器特展」展示許多在台灣難得一見的南島傳統樂器，充分展現南島文化的多樣性和豐富內涵，每件展品都經過精心挑選和詳盡研究，不僅是音樂表演的工具，更蘊含南島人民與自然和諧共生的智慧，展區設有多媒體互動遊戲，讓民眾體驗南島音樂的獨特魅力。

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