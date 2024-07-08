舞島開課 週末結訓邀民眾共賞成果

丞舞製作團隊舞者羅立安教授當代舞蹈。（中華舞蹈學會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕匯聚台灣在地文化的「舞島」研習營今（8）日開課，主辦中華舞蹈學會理事長賴秀峰表示，為讓喜愛舞蹈的人們能夠一次接觸多元內容，今年特別邀請6位不同表演領域的專業師資，涵蓋多種舞蹈類型及台灣在地文化，研習營成果將於本週末公開展演，民眾可報名免費觀賞。

北港百年武館德義堂第5代傳人吳登興親授民俗技藝龍鳳獅。（中華舞蹈學會提供）

為期一週的舞島研習營，首日由北港百年武館德義堂第5代傳人吳登興開場，親授民俗技藝龍鳳獅；其他課程還有台藝大兼任副教授寶爾基帶領探索蒙藏文化的舞蹈藝術；國家劇院「明日之星舞蹈工作室」葉秋鳳教授優雅的經典芭蕾技巧；台灣戲曲學院京劇學系專業技術教師張義傑，傳授京劇中的武功技藝；丞舞製作團隊舞者羅立安介紹當代舞蹈的創新與表現。

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成果展演於7月13日下午2點，在新北埔墘國小綜合大樓4樓活動中心，可預約免費觀賞（https://forms.gle/xPZEjNVaKweJ4ZsC6）。此外，7月14日另有原住民文化工作坊，由古牧特舞蹈劇場KDT團長暨藝術總監魏光慶主持。

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