｢勁舞女孩」性感露骨歌舞背後 「SWINGUERRA」藏驚人訊息

〈SWINGUERRA〉影片中跨性別與非二員性別的舞者們在體育場展開一場名為SWINGUERRA的競技。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市美術館推出「體育課 In Terms of Sport」展，由策展人鄒婷邀請日本、德國、巴西、印度、美國、南非和台灣等8組藝術家參展，結合「場內」（遊樂場、體育館等）與「場外」（街頭、城市等）的運動，展現的體育活動中的藝術精神。即日起至11月17日在新美館藝術街坊展開。

〈SWINGUERRA〉，巴西藝術家芭巴拉．瓦格納與班傑明．德．布爾卡，雙頻道錄像裝置，5.1聲道，21分鐘。（新美館提供）

鄒婷表示，展覽從藝術出發，以「運動」為題，融合設計、建築、裝置等藝術元素，期望民眾以藝術的角度，理解運動這件事，「『體育課』展出的不只是登上體壇的國家代表隊如張興賢的故事，也可以是發生在任何一個角落的『運動時刻』。」

請繼續往下閱讀...

〈SWINGUERRA〉舞者激情的舞風，看似性感直白，露骨情色，是透過直接的肢體語言，展現戰鬥與反抗姿態。（記者董柏廷攝）

展覽除了展出運動現場，具有時代意義的運動器材，也透過相片、影像、裝置藝術等探討運動主題。其中，由巴西藝術家雙人組芭巴拉．瓦格納與班傑明．德．布爾卡結合巴西東北部音樂舞蹈風格「Swingueira」和葡萄牙語「guerra」（戰爭），讓跨性別與非二員性別的舞者們在體育場展開一場名為SWINGUERRA的競技。

〈SWINGUERRA〉中的跨性別表演者。（記者董柏廷攝）

激情的舞風，看似性感直白，露骨情色，其實是透過直接的肢體語言，展現戰鬥與反抗姿態，傳達巴西社會意識形態的差異，導致國內跨性別者被謀殺案數居高不下的社會新聞。歡樂激情的群舞背後所藏著沉重的訊息，更體現另一種「運動」精神。展覽詳詢新美館官網（https://ntcart.museum/exhibition/H2404001）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法