「另一個囍宴」碰上「同志驕傲月」 台灣藝術家黃竑嘉登紐約

黃竑嘉穿著自己設計的服裝，帶著作品在紐約時代廣場前展示。（Thomas VanDyke Gallery提供）

〔記者董柏廷／台北-紐約連線報導〕由紐約布魯克林藝廊 Thomas VanDyke邀請台灣藝術家黃竑嘉舉辦個展「另一個囍宴（The Other Wedding Banquet）」，日前在紐約布魯克林藝廊 Thomas VanDyke展出，展覽以傳統婚姻想像為基底，透過詼諧、反諷的黑色幽默手法創作，探討婚姻、性別、傳統價值，與文化矛盾的價值，於6月展出期間適逢紐約「同志驕傲月」（LGBTQ+ Pride month），黃竑嘉受訪時表示，初次到紐約辦理個展，行前忐忑，展前更穿著自己的作品到時代廣場上展示，意外獲得好評，「感受到非常自由的創作氛圍。」

將台灣辦桌文化以軟性雕塑創造一席藝術饗宴，細看更發現「性」的元素藏於餐桌食物的創作中。（Thomas VanDyke Gallery提供）「性」元素藏於食物創作中。（Thomas VanDyke Gallery提供）

黃竑嘉1992年生於高雄，曾為職能治療師，作品常從心理學與社會學的觀點出發解析性別議題，創作方式多元，包含雕塑、繪畫、影像、裝置等。他表示，過去見識到許多病人的創傷難以言詮亦無處釋放，因此將那樣的經驗，轉化成藝術，邀請觀者重新以當代視野與傳統規範對話。

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圍繞「性」意象的紙雕作品，帶著LGBTQ+與BDSM等符碼。（Thomas VanDyke Gallery提供）

展覽主題圍繞台灣囍宴，分為2大系列，包含 「喜宴（The Banquet）」與「洞房 （The Bridal Chamber）」，透過軟性雕塑與剪紙藝術，企圖傳遞有別於傳統價值觀的聲音，邀請觀眾省思LGBTQ+族群自古至今面對的各種社會歧見與挑戰，以及當代面對性別平權與多元價值的矛盾衝突。黃竑嘉說明，「喜宴」對應的是社會的期待；「洞房」則折射個人欲望，兩個系列並置，是展現「社會我」跟「個人我」之間的對話。

以台灣水果打造的藝術品，也帶有男女性徵的暗示。（Thomas VanDyke Gallery提供）

其中，「喜宴」以台灣辦桌為主概念，充滿了圓的意象，如圓桌、盤子、蒸籠、囍燈和剪紙等，這些元素在台灣代表著價值觀的和諧與延續，同時也反映了不同世代的交融與碰撞。展覽尤其強調圓象徵的平等與包容，這是實現圓滿的關鍵。在餐盤、食物的細節裡突破二元性的隱喻手法。黃竑嘉將「性」元素加入創作之中，如「餃子」代表女性的陰唇；「包子」代表女性胸部；「花」由男性生殖器交疊而成；餐巾布上的「雙龍」代表多元性別結合，手法詼諧且具暗示性。

黃竑嘉以「Fuck」、「Pride」、「Cheat」、「Divorce」等英文單字組成「囍」字，邀請觀眾思考婚姻的價值。（Thomas VanDyke Gallery提供）

此外，紙雕作品，則是顯現出黃竑嘉對於傳統婚姻狀態的思考與質問，譬如，正看為「囍」字，轉90度，便成為「Fuck」、「Pride」、「Cheat」、「Divorce」等英文單字，他說明，自己並非反對婚姻，而是希望藉由這樣的幽默諷喻，讓觀眾能思考婚姻的價值以及對於個人的意義。

「洞房」回到欲望層面，燈箱「囍」字轉90度，便成為英文字「FUCK」與交疊的男性生殖器產生微妙的呼應。（Thomas VanDyke Gallery提供）

至於展名，黃竑嘉不諱言是向台灣導演李安，拍攝於1993年的電影《囍宴》致敬，更取得放映版權於開幕時撥放給美國民眾觀賞，完整呼應展覽概念，他坦言，電影距今30年但早已碰觸「同志婚姻」的議題，雖然時空背景不同，無論過去或現在，仍然有必須面臨的挑戰，「當初看完電影，最觸動我的部分是，劇中的父親其實已經知道兒子的同志身分以及與男友間的關係，他看破不說破，其實已經接受。」黃竑嘉說明，所謂「傳統」不該單單只連結所謂「長輩」，「要回到自己內心想要跨越的地方去看」。

台灣藝術家黃竑嘉帶著自己的作品到紐約時代廣場前展示。（Thomas VanDyke Gallery提供）

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