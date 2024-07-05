蒂妲．史雲頓來台時間曝光！致敬「親愛的帕索里尼」

英國知名演員演員蒂妲・史雲頓（Tilda Swinton）將於8月首度來台。（Brigitte Lacombe攝影，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由英國知名演員蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）與時尚歷史學家奧利維耶・薩亞（Olivier Saillard）合作推出的作品《親愛的帕索里尼》（Embodying Pasolini），將於8月23至25日，在台北表演藝術中心演出。

配戴頭飾及穿著電影《馬太福音》中角色希律底服裝的蒂妲．史雲頓。（Ruediger Glatz攝影，北藝中心提供）

帕索里尼是20世紀義大利最具影響力和爭議的電影導演與詩人，一生拍過12部長片，獲得包括柏林金熊獎、以及坎城、威尼斯等3大影展獎項肯定以及影評人的推崇。他的作品像是《馬太福音》和《索多瑪的120天》等，在視覺和敘事上有著極高的藝術成就，還挑戰了當時的社會道德觀和審查制度。他毫不避諱地抨擊社會的不公、反對消費主義，還有對宗教、學生的批判，這使得他在藝術成就之外，也經常成為爭議的焦點。

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奧利維耶・薩亞（Olivier Saillard）。（Gregoire Alexandre攝影，北藝中心提供）

蒂妲・史雲頓將以行為藝術結合帕索里尼中劇服設計師設計的服裝進行《親愛的帕索里尼》演出，她說：「當你觸摸《坎特伯雷故事集》中帕索里尼本人穿過的服裝時，你仍然能感受到它的顫動；當談到《索多瑪的120天》的服裝時，每個人都會感受到一種令人興奮和危險的感覺。」《親愛的帕索里尼》首度跨出歐洲，初登亞洲首站即到台北演出，將於7月17日開放北藝會員預購、7月24日全面啟售。詳詢北藝中心官網（https://tpac.org.taipei/）

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