「勸世三姊妹」秒殺搶不到！「躍演」導演另場製作7/31免費索票

第35屆傳藝金曲獎由許富凱（左）擔任頒獎典禮主持人、曹雅雯擔任宣傳大使。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮，以「日日──成為閃耀的光」為題，將於8月31日，在戲曲中心登場。今日召開記者會宣布入圍名單以及頒獎典禮預告。

傳藝中心主任陳悅宜表示，今年頒獎典禮邀請「躍演」音樂劇團藝術總監曾慧誠擔任總導演，將以全新的方式呈現，打破以往先頒音樂類獎項、後頒戲曲表演類獎項的傳統規則。今年將以藝術音樂和戲曲表演的產製過程為邏輯，重新安排和規劃典禮流程，從創作到表演、從個人到團體、從幕後到幕前，榮耀所有藝術創作者。

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第35屆傳藝金曲獎由躍演音樂劇團總監曾慧誠（左）擔任總導演、Akibo擔任視覺藝術總監。（傳藝中心提供）

曾慧誠說明，今年主題概念來自生活，食衣住行育樂中各種聲響都屬於傳統的一部分「現在發生的事情與聲響會在未來成為的傳統，台上每個藝術家跟表演者，藉由作品紀錄生活當中淬鍊出的美妙聲響。」他更指出，若將若將生活視為一個由時間架構出的載體，創作者們不斷從生活中累積經驗與藝術表現，最終將所學呈現給觀眾，「傳藝沒有離我們很遙遠，我們可以從日常生活中看見傳藝，感受傳藝的熱情與能量。」

曾慧誠透露，今年的開場將會帶來一首新創作品，「由康和祥作曲、詹傑作詞、陳歆翰編腔、張擎佳編舞，並由主持人許富凱擔任表演者，我們企圖用音樂的方式傳達傳藝金曲獎想要說的事情——當代音樂又如何與傳統結合，傳統音樂如何進入當代音樂。傳統音樂來自於生活，它也不斷地在影響現在的流行。」

第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於7月31日開放線上索票，8月2日於戲曲中心售票處開放現場索票。典禮於8月31日晚間7點在台灣戲曲中心大表演廳舉行，亦將透過中視新聞台電視轉播，並且在傳藝金曲獎與中視新聞的臉書粉絲專頁、YouTube頻道，以及中時新聞網臉書粉絲專頁同步直播。詳詢傳藝金曲獎官網及粉絲專頁。（https://gmafta.ncfta.gov.tw/home/zh-tw）

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