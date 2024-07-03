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日日成為閃耀的光！第35屆傳藝金曲獎入圍名單公布
第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月31日登場。（傳藝中心提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕第35屆傳藝金曲獎即將正式啟動，經過評審團縝密的初審、資格審及複審，今（3）日記者會公布各獎項入圍名單，並揭曉本屆特別獎得主。
完整入圍名單如下：
【特別獎得主】
音樂類特別獎：駱維道
戲曲表演類特別獎：邱坤良
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【音樂類獎項】
●最佳作詞獎入圍
（入圍者名稱∕曲名∕專輯名稱）
王友輝∕執子之手∕鳳凰變
李宥穎∕花 Blossom∕Voco Novo 爵諾歌手《古早古早Goza Goza》
曾永義∕水調歌頭∕《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》
曾永義∕點滴情懷∕《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》
路寒袖∕針∕【講予全世界聽】路寒袖詩選歌樂創作
●最佳編曲獎入圍
李思嫺∕大鍵琴協奏曲－臺灣電影名導經典∕映畫．臺灣
張璿、阿樂蹦．貴妃、蘇筠涵、林小楓、王瀅絜∕烏德即興∕即興貳拾壹
陳以軒∕大協奏曲－電影中的美麗與哀愁∕映畫．臺灣
鄭光智∕民歌採集∕《吟詠性情‧歌樂相得─詩詞曲歌唱跨界音樂會》
瞿春泉∕李香君∕《吟詠性情‧歌樂相得－詩詞曲歌唱跨界音樂會》
●最佳作曲獎入圍
王辰威∕打擊樂協奏曲《商銅》第三樂章〈鼎：國權的象徵〉∕源
余忠元∕緣∕鑠
顏名秀∕孤塵∕傳承與展望－江文也紀念專輯
關迺忠∕《拉薩行》第三樂章〈天葬〉∕鑠
蘇文慶∕《行雲流水》二胡協奏曲∕《行雲流水》蘇文慶創作專輯
●最佳錄音獎入圍
尤子澤∕菲利克斯・黑爾：管風琴幻想曲
尤子澤∕桂冠之聲
孫紹庭∕聽到噠仔聲就知庄中有大事
徐振程∕Voco Novo 爵諾歌手《古早古早Goza Goza》
黃宏仁∕莫札特鋼琴作品 第一輯
饒瑞舜∕映畫．臺灣
●最佳影音出版獎入圍
2023驚嘆樂舞－臺灣原住民樂舞饗宴∕財團法人東元科技文教基金會
少年英雄∕榮興工作坊
狐仙∕金革國際唱片股份有限公司
蘭芳傳∕榮興工作坊
●最佳演唱獎入圍
Voco Novo 爵諾歌手∕Voco Novo 爵諾歌手《古早古早Goza Goza》
林慈音∕傳承與展望－江文也紀念專輯
范婷玉∕傳承與展望－江文也紀念專輯
羅俊穎∕傳承與展望－江文也紀念專輯
羅惠真∕問世間情是何物
●最佳演奏獎入圍
吹笛人室內樂團∕吹笛人逍遙遊－當代長笛室內樂精選
國家交響樂團（指揮：呂紹嘉）∕傳承與展望－江文也紀念專輯
葉綠娜∕莫札特鋼琴作品 第一輯
臺北市立交響樂團（指揮：Eliahu Inbal）∕桂冠之聲
賴苡鈞∕源
●最佳專輯製作人獎入圍
國家交響樂團、呂紹嘉∕傳承與展望－江文也紀念專輯
吳榮順∕聽到噠仔聲就知庄中有大事
李美文、饒瑞舜、施迪文∕映畫．臺灣
張璿∕即興貳拾壹
樊曼儂∕吹笛人逍遙遊－當代長笛室內樂精選
簡文彬∕菲利克斯・黑爾：管風琴幻想曲
●最佳藝術音樂專輯獎入圍
吹笛人逍遙遊－當代長笛室內樂精選∕吹笛人室內樂團
桂冠之聲∕臺北市立交響樂團
問世間情是何物∕好有感覺音樂事業有限公司
菲利克斯・黑爾：管風琴幻想曲∕國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心
傳承與展望－江文也紀念專輯∕國家表演藝術中心國家交響樂團、客家委員會
●最佳傳統音樂專輯獎入圍
《行雲流水》蘇文慶創作專輯∕財團法人桃園市文化基金會
《迴．聲》蘇筠涵琵琶音樂專輯∕大聲藝術有限公司
源∕臺北市立國樂團
聽到噠仔聲就知庄中有大事∕中華民國國際文化藝術交流協會
鑠∕臺北市立國樂團
●最佳跨界音樂專輯獎入圍
Voco Novo 爵諾歌手《古早古早Goza Goza》∕風潮音樂國際股份有限公司
即興貳拾壹∕古典即興音樂藝術工作室
映畫．臺灣∕巴洛克獨奏家樂團
無聲的戰爭∕天鼓擊樂團
蒂卡波的星空∕風潮音樂國際股份有限公司
【戲曲表演類獎項】
●最佳編劇獎入圍
王友輝∕鳳凰變∕秀琴歌劇團
宋厚寬、蔡逸璇∕國姓之鬼∕臺北海鷗劇場
林乃文∕得時の夢∕臺北木偶劇團
陳健星∕臥龍：永遠的彼日∕唐美雲歌仔戲團
蔡逸璇∕紅喙鬚的少女∕挽仙桃劇團
●最佳音樂設計獎入圍
周以謙、陳歆翰、郭珍妤∕鳳凰變∕秀琴歌劇團
姜建興、郭珍妤∕壵∕真快樂掌中劇團
陳孟亮∕狩瘟殘書∕一心戲劇團
陳孟亮∕孫臏鬥龐涓∕一心戲劇團
陳歆翰、柯鈞元∕國姓之鬼∕臺北海鷗劇場
鄭榮興、古雨玄∕蘭芳傳∕榮興客家採茶劇團
●最佳青年演員獎入圍
孔玥慈∕劉姥姥和王熙鳳∕財團法人辜公亮文教基金會
吳米娜∕六郎告御狀∕李靜芳歌仔戲團
張心怡∕鳳凰變∕秀琴歌劇團
黃偲璇∕紅喙鬚的少女∕挽仙桃劇團
鄭紫雲∕紅喙鬚的少女∕挽仙桃劇團
●最佳偶戲主演獎入圍
吳聲杰∕得時の夢∕臺北木偶劇團
吳聲杰∕國姓爺合戰：英雄和藤內∕臺北木偶劇團
李京曄∕鳳凰祈∕真雲林閣掌中劇團
林政興∕嗷嗚！天狗來了～∕昇平五洲園
郭建甫∕心垣∕不貳偶劇
●最佳導演獎入圍
王友輝、劉冠良∕鳳凰變∕秀琴歌劇團
王世偉、柯世宏∕壵∕真快樂掌中劇團
伍姍姍∕得時の夢∕臺北木偶劇團
宋厚寬∕國姓之鬼∕臺北海鷗劇場
高俊耀∕感謝公主∕窮劇場、江之翠劇場
戴君芳∕臥龍：永遠的彼日∕唐美雲歌仔戲團
●最佳演員獎入圍
古翊汎∕國姓之鬼∕臺北海鷗劇場
米雪∕鳳凰變∕秀琴歌劇團
李靜芳∕六郎告御狀∕李靜芳歌仔戲團
唐美雲∕臥龍：永遠的彼日∕唐美雲歌仔戲團
陳清河∕活捉∕國光劇團
黃宇琳∕活捉∕國光劇團
●最佳年度作品獎入圍
臥龍：永遠的彼日∕唐美雲歌仔戲團
國姓之鬼∕臺北海鷗劇場
得時の夢∕臺北木偶劇團
感謝公主∕窮劇場、江之翠劇場
鳳凰變∕秀琴歌劇團
蘭芳傳∕榮興客家採茶劇團
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