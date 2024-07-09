7/13、14板橋府中廣場「夏日嘉年華」 現場免費異國服飾、料理體驗

板橋區公所表示，「夏日嘉年華」活動現場準備異國服飾，民眾可現場免費體驗不同國家文化。（板橋區公所提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區公所與市府文化局合作，於7月13、14日下午4點起在板橋府中廣場舉辦連續2天的「夏日嘉年華」及連續9天的「Recircus 移動綠劇場」，屆時將有免費的異國活動體驗，以及藝文、美食、市集等，打造多元「板橋夏日嘉年華」活動。

板橋區公所指出，活動設有6大主題場域，在「趣味市集」內設有美食、文創、二手物品和小小老闆體驗；「異國體驗區」除了提供越式春捲、日式壽司、義式奶酪及法式香蒜麵包等6國美食外，還有美國「禪繞畫」、荷蘭風車拼圖及波西米亞編織等8種DIY手作活動，以及日本、南韓、印度、越南及泰國傳統服飾體驗，各項異國體驗活動免費體驗。

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板橋區公所說，活動現場另設有「古早味童玩體驗區」，「舞台表演區」則安排音樂、舞蹈、雜耍、魔術等多場精采表演，現場設有性平知識小遊戲，完成闖關活動即可獲得DIY棉花糖。此外，板橋區公所補充，13日有「泰式奶茶」、14日有「港式鹹檸七」各250份，可以透過公益捐贈1張5至6月或7至8月的發票兌換。

7月13日至21日是「新北市兒童藝術節」，板橋區公所補充，兒藝節「Recircus 移動綠劇場」於府中廣場以「綠色舞台」、「藝文體驗」、「永續市集」3大主題打造馬戲園區，為期9天活動將串連多組馬戲表演者、藝文團體，打造在地藝文與永續發展。

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