【藝術文化】中國信託新舞臺藝術節公益場 巨偶與大小朋友同歡

高約4.5公尺的「山人」與「海人」巨偶，與觀眾互動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕中國信託文教基金會主辦的「2024中國信託新舞臺藝術節」昨（6）日舉辦公益場，邀請無獨有偶工作室劇團，搬出高約4.5公尺的巨型大偶「山人」與「海人」漫步在南港中信金融園區，演出《巨人來了！山海遇見偶》，在場的大人與小孩們都感到驚豔。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，基金會致力推動偏鄉教育，近年攜手無獨有偶工作室進駐偏鄉校園，啟動偶戲種子教師計畫，協助學童登上舞台，感謝每一位種子教師協助散播藝術教育。

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無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音說明，期盼藉活動拋磚引玉，讓各界響應將藝文活動帶入偏鄉。「夢想家圓夢工程不只是學生的圓夢計畫，也是工作室的圓夢計畫，將偶戲的創意、親和力融入社會參與，我們彼此都在圓夢。」

此外，中信金融園區戶外廣場上也搭起「光影戲院」，攜手6所偏鄉學校，包含新北貢寮國中、宜蘭萬富國小、東興國小、花蓮水璉國小、屏東鹽埔國中、台南曾文農工等上百位大小表演操偶師共同發揮想像力，上演魔幻光影秀。

「2024中國信託新舞臺藝術節」以公益場揭幕，接下來將持續推出3檔幽默諷刺、詭譎驚悚的國際節目：比利時夏綠瓦蒂劇團《最後一個星期天》、曼波男孩舞團《蓬蓬》、比利時偷窺者舞團《密室三畫作》，從7月至11月，分別於台北與台中演出。演出詳詢2024中國信託新舞臺藝術節官網（https://bit.ly/4ejMe5E）。

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