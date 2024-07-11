台灣陶藝家陳銘政「形溯」個展 7月鶯歌陶博館登場

陳銘政擅以堆疊陶土形成塊面肌理，呈現動物神獸「迎風系列」馬首精神抖擞的表情，鼓勵觀者奔跑追求夢想。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至7月28日展出「形溯——陳銘政土塑個展」，20組件作品展現力與美，述說生活觀察與人生體悟，啟發觀眾欣賞塊面肌理線條，感受肢體傳達的正能量，更多資訊可上官方網站（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）查詢。

陶博館館長張啟文表示，「形溯——陳銘政土塑個展」由陶藝家陳銘政以具有表現性的雕塑作品，和觀賞者共鳴與對話。他詮釋人體舞動的姿態以及專注的神情，層次豐富生動，同時透過神獸形態的深刻處理，傳達灑脫的心境。

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陳銘政人體系列作品〈迴溯系列二〉，鼓勵觀者遇到沮喪、累了、想要放棄時，咬著牙繼續為夢想努力。（記者陳奕劭攝）

陳銘政作品「迎風系列」馬首精神抖擞，寓意人生是一條自己選擇的道路，鼓勵觀者學會享受人生當下的風景，奔跑追尋自己的夢想；作品〈迷路〉，傳達每個人心底都有一個夢想，即使偶爾迷網，只要堅持最終還是能走出自己的路。

陳銘政早年從事平面廣告設計，後來擔任珠寶銀飾設計師專心金工創作，有感於精巧的作品無法滿足創作的想望，2018年起轉往雕塑創作領域。他認為雕塑是在形塑及表達自己，土的溫潤質地與自己低調堅韌的個性十分貼近，進而投身陶土雕塑。

他擅長讓每一個雕塑的人體、動物肌膚都蘊含温度及情緒，以陶瓷作品述說著對生活與自身的關照，希望以真誠引起共鳴，感動自己亦感動別人。

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