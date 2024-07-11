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響應「新北兒藝節」「 丹麥「HumanLab劇團」、台灣「麥提舞團」鶯歌陶博館共演

2024/07/11 14:16

鶯歌陶瓷博物館即日起至9月30日推出特別陶藝體驗「怪獸躲貓貓」，邀請兒童捏塑神祕小怪獸容器，展開一場創意的冒險。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2024新北市兒童藝術節」將在7月13日登場，新北市立鶯歌陶瓷博物館響應「怪獸王國」主題，邀請民眾免費觀賞丹麥「HumanLab劇團」結合台灣「麥提舞團」共演的《Terminus》、「孩子王劇團」兒童劇《誰是怪獸》、還有「怪獸躲貓貓」手作課程，度過精采的夏日時光。

台灣「麥提舞團」與丹麥「HumanLab劇團」將於7月13日下午3時，在陶博館共演《Terminus》，此次演出是巡迴的壓軸場，故事期許人們滑手機消磨時間的時候，不妨創造人與人之間的交流，極具共嗚的情節，帶給觀眾滿滿歡樂。

鶯歌陶瓷博物館將於7月13日下午3時在陶博館大廳，安排臺灣「麥提舞團」及丹麥「HumanLab劇團」帶來跨國跨域演出《Terminus》。（鶯歌陶瓷博物館提供）

「孩子王劇團」將於7月20日下午3時在陶博館陶藝舞臺，表演兒童劇《誰是怪獸》，故事是3位喜愛旅行的好朋友，來到一個不知名的國度，一探究竟並帶回溫暖的回憶。

另外，即日起至9月30日在陶博館兒童體驗室推出「怪獸躲貓貓」體驗課程，帶領小朋友運用奇幻想像力，以白黃陶土創作神祕小怪獸容器，展開一場創意的冒險。

陶博館長張啟文表示，透過國際與台灣劇團加乘共演、藝術體驗，規畫適合親子共同參與的劇團演出及手作體驗，激發小朋友的創造力與想像力，期待每位前來陶博參觀的民眾都能感受藝術創新的活力。更多訊息可至官網（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉專（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

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