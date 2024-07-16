新北客家文化園區迷彩學特展 訴說文化底蘊

客語詩詞展現新北客家族群遷徙故事的惆悵、鄉愁、奮鬥，最後展現對新故鄉的期待與深耕。（新北市客家局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區客家文化園區即日起至12月15日展出「新北客家迷彩學」。新北客家局表示，這次的展覽主要描述客家族群於不同時期來到台北盆地與近山丘陵開墾時，與周遭族群互動後的適應與融合，並運用迷彩的概念，來訴說他們生存與適應環境而發展出的生活方式。

客家局指出，「新北客家迷彩學」展覽以現今新北為尺度範圍，解開清領時期來台的漳汀客家，日治時期為了焗腦及茶產業自新竹州來到三峽的客家族群，以及光復後為了經濟及求學而來的島內移民客家。從遷徙脈絡與文化，呈現出新北客家4大板塊，再從人、文、地、產、景等元素，探究客家族群與社會、自然及物件之間的關係，展現新北客家族群在地化後共存共榮的地景與觀點。

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新北市三峽區客家文化園區即日起至12月15日展出「新北客家迷彩學」。（新北市客家局提供）

客家局進一步說，第1檔遷年流遇系列以美學為主軸，規畫「新北客家迷彩學展覽」從認識客家族群如何來到新北，以不同的工藝品展現出文化底蘊；1樓展區邀請李妃純老師，運用蓪草工藝創作出含笑花、新丁花及野薑花，代表新北客家的謙虛、團結和諧及異地突圍，最終在這片土地上持續深耕客家。

另外，也邀請王興寶老師創作客語詩詞，展現新北客家族群遷徙故事的惆悵、鄉愁、奮鬥，最後展現對新故鄉的期待與深耕。2樓展區則透過客家與社會、自然和物件等3大主題，邀請新北客籍藝術家李依諦、鍾毓珊、劉邦漢及邱俞鳳老師，結合木藝、陶藝與複合媒材，展現新北客家族群文化底蘊及精神。

新北客家局局長林素琴強調，新北客家不僅是都會客家型態，亦有三峽山客與三芝石門山海客，並且有過往從不同時期、來自不同地區的客家族群，在族群互動的關係中，從不同文化交織而成的新北客家，透過展覽與調查研究，呈現出現今的新北客家。

另外，展覽系列活動已於13日開跑，週末規畫職人進駐體驗活動，主題有餐桌、工藝、食藝等體驗DIY，透過主題活動與職人進駐DIY，沉浸式體驗客家文化與展覽主題，更多活動資訊請至新北市客家局臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/zzo71a）。

週末辦理職人進駐體驗活動，主題有餐桌、工藝、食藝等體驗DIY，透過主題活動與職人進駐DIY，沉浸式體驗客家文化與展覽主題。（新北市客家局提供）

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