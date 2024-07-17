誠品行旅即日起至9月15日止，推出「看展覽折抵住宿優惠住房專案」。（誠品行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕這個暑假，台北市和新北市有許多的藝文展覽可參觀，誠品行旅特別推出「看展覽折抵住宿優惠住房專案」，即日起至9月15日止，只要購票參觀台北市和新北市，雙北地區各大藝文場域舉辦的藝文展覽，憑購票票根，即可至誠品行旅立即折抵住宿優惠，票根兌換張數不限，折抵金額上限為1千元。

在雙北看藝文展覽票根別丟，可至誠品行旅折抵住宿優惠。（誠品行旅提供）

誠品行旅表示，秉持款待旅人的心意，邀請大家沉浸於藝術與文化的海洋中，享受一場心靈饗宴，特別盤點雙北藝文展覽和表演，有：松山文創園區的「達文西體驗展—超越500年的輝煌」、故宮北部院區「古畫動漫─清院畫十二月令圖」、中正紀念堂「怪獸與大自然的奇幻世界特展」、國立台灣科學教育館「波隆那世界插畫大獎展」、「teamLab共創！未來園」、「侏羅紀X恐龍光影展」、華山1914文創園區「會動的清明上河圖」、「貓貓蟲咖波十週年特展–貓蟲世界」、台北市立美術館「William Kentridge 威廉．肯特里奇」、台北流行音樂中心「唱 我們的歌 流行音樂故事展」等；除了上述展覽，也歡迎大家在誠品電影院和誠品表演廳，享受精緻的藝術表演。無論是實體票根或電子票根，皆可兌換住宿優惠，讓遊客在享受藝術的同時，也能享有舒適的住宿體驗。

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誠品行旅「看展覽折抵住宿優惠住房專案」，票根兌換張數不限，折抵金額上限為1千元。（誠品行旅提供）



誠品行旅說明，此住宿專案僅限官網/電話訂房之旅客折抵使用，但官網2024「國人專屬．早鳥優惠」專案訂房不適用，更多相關詳細資訊洽詢專線：02-66262888，或詳詢誠品行旅官網。

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