故宮皇帝的移動花園開展 國寶現身萌到讓孩子們追著跑

故宮吉祥物小翠吸引小朋友蜂擁而上。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮北院暑假強檔特展「皇帝的移動花園」，以清代宮廷花卉畫為主題，搭配植物標本及花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園。連同親子旗艦活動「故宮童樂節」，也以夏日花園為題，於今日開幕記者會上，邀請幼兒園小朋友一同欣賞萬花筒劇團的演出，結果，也是「植物」的故宮吉祥物小翠，一現身就吸引全場目光，可愛的模樣，讓小朋友們都忍不住趨前擁抱。

國寶《清畫院畫十二月月令圖》展出。（記者凌美雪攝）

故宮蕭宗煌院長表示，近年故宮重視兒童及青少年族群，策展方向也有所調整，再嚴肅的學術研究裡，嘗試找到更親切多元的角度，帶領民眾探索故宮藏品的意涵。「皇帝的移動花園」特展，即以故宮豐富的清代宮廷花卉畫為主題，深入探討當時如何蒐集、建立植物物種資訊，以及留下相關文字和圖像的過程。

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小朋友們看到小翠都非常開心。（記者凌美雪攝）

今日記者會，包括故宮院長蕭宗煌、副院長黃永泰與余佩瑾，以及協辦單位國立台灣大學植物標本館胡哲明館長、鄭憲燦研究專員、故宮兒童暨青年事務推動諮詢會林宇儂、唐菓、廖晨鈊、洪苡華委員等出席。天鵝堡幼兒園小朋友受邀參加，在「小翠」的陪伴下，一同欣賞萬花筒劇團為「故宮童樂節」特別編排的「花神女兒遊故宮」精彩片段，共度充滿童趣歡笑的午後時光。

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