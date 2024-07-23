「南投山城藝術節」27日登場 許淑華戴髒辮子嘻哈帽宣傳

「2024南投山城藝術節」27日在竹山鎮「三月寶宮」登場，縣府今（23日）舉行宣傳記者會。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕炎炎夏日何處去？「2024南投山城藝術節」27日將在竹山鎮「三月寶宮」登場，展開塗鴉創作、街舞Battle大賽、嘻哈潮流市集及晚間壓軸的的嘻哈樂團演唱會等一系列活動，南投縣長許淑華今（23日）在記者會中，與議員簡千翔、蔡孟娥及林憶如等人戴著髒辮子嘻哈帽，裝出又潮又酷模樣為活動宣傳，邀請民眾一起來揮灑夏日青春活力，感受年輕人的嘻哈文化藝術魅力。

「南投山城藝術節」活動已邁人第4屆，27日上午11點起展開，活動包括開放報名即秒殺的山城盃街舞Battle大賽、台灣知名塗鴉團隊「逃亡計畫」即興塗鴉創作，並規畫大型嘻哈潮流市集，販售潮流服飾、古著配件、小吃美食、異國料理及藝術節限定的紅茶精釀啤酒等，晚間壓軸的嘻哈演唱會更是眾星雲集，由台灣嘻哈OG級人物「國蛋」，率領超過13組知名嘻哈歌手與DJ接力High唱。

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南投縣長許淑華表示，「南投山城藝術節」是以嘻哈文化為主題的南投夏日品牌活動，2021年首先結合文化部活動舉辦，2022年以「南投夏日藝術生活節」名稱辦理，去年首度正名為「山城藝術節」，並搭配「台灣好行」路線行銷，已成為頗受各地年輕人喜愛的夏日活動盛會。今年縣府獨自編列經費舉辦，推出更勝以往的歌手卡司、更多元豐富的潮流市集，以及更緊張刺激的街舞比賽和規模更大的快閃塗鴉秀，讓參與民眾不虛此行。

「2024南投山城藝術節」27日在竹山鎮「三月寶宮」登場，縣府今（23日）舉行宣傳記者會。（記者張協昇攝）

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