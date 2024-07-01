【藝術文化】「工藝遶境」首站南投 台北場徵件開始

展場設計呼應顏水龍搭乘火車踏查台灣各地工藝為起點，運用鋼板材質特性，折彎且串接起來的效果呈現軌道的意象。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「工藝遶境」計畫，首站「風起—南投」即日起至8月4日在工藝文化館登場。除了以工藝作品展示為核心，隨同展覽亦推出特別企畫，連結周邊工藝店家的「街角工藝」，展現工藝與當代生活連結的廣度與深度。

展出包含顏水龍、歷屆國家工藝成就獎得主、南投在地人間國寶及技術保存者等精彩作品。（工藝中心提供）

工藝中心主任陳殿禮表示：「工藝遶境不僅是一場文化巡禮，更是一場充滿意義的社會行動，透過這次遶境計畫，希望能將工藝的精神和價值傳遞給更多人，喚起民眾對工藝的關注與熱情，並促進工藝在當代生活中的應用與發展。」

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工藝中心表示，首站定名「風起—南投」，因南投擁有豐富的山林生態，並由顏水龍在此建立了台灣工藝發展的起點，逐步孕育了百花盛開的工藝勝景，展品包含顏水龍、歷屆國家工藝成就獎得主、南投在地人間國寶及技術保存者的精采作品。另外，為展現台灣工藝的當代性及多元化，推出特別企畫內容，包含工藝占卜、永續工藝、VR科技體驗、隨行旅物．SHOP等，透過工藝占卜運用生成式AI，連結命理五行及工藝材質進行算命體驗，觀眾可以探詢適合自己的工藝類項。

此外，「工藝遶境」展覽將透過階段性工藝徵件，邀請在地工藝家投件申請，即日起至7月14日辦理「台北場」徵件，期間亦同步推出「街角工藝」活動，徵集串聯全台工藝店家優惠折扣或體驗活動，參與工藝遶境展覽中的「工藝占卜」活動或憑「街角工藝明信片」，於參觀日起1個月內至店家消費即可享受相關優惠。詳詢工藝遶境官網（https://expo.ntcri.gov.tw/）。

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