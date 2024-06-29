南投退休老師洪佳秀陶藝展 義賣所得助弱勢

南投縣國小退休老師洪佳秀舉辦陶藝創作展，作品充滿童趣與感情。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣國小老師退休的陶藝家洪佳秀，師承多位陶藝大師，作品充滿童趣與感情，6月29日起在南投縣藝術家資料館舉辦「秀人土土」陶藝創作展，至7月17日展出期間，作品將進行義賣，所得全數捐贈南投家扶中心及華山基金會，盼為社會公益盡一份微薄心意。

國小老師退休的南投陶藝家洪佳秀，與目前擔任南投縣德興國小校長的丈夫陳建佑，長期投人家扶中心認養行列。（記者張協昇攝）

畢業於國立台北師範學院的洪佳秀，30年的教育生涯都在南投縣康壽、光華等多所小學服務，在學校服務時就喜歡帶學生手作、捏陶。退休後向葉萱勳、白皓東、曾樹枝等多位陶藝大師學藝習做，並加入南投縣陶藝學會，致力於陶藝創作。

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洪佳秀此次展出的作品，大致分為手擠坯、人物捏塑及釉下彩彩繪瓷器，作品特色充滿童趣與感情，每件作品細細觀賞會發現似乎可以和它對話，如青蛙系列的青蛙各個表情不同，爬上頂端的青蛙不忘呼朋關心一下還在底下的同伴。

洪佳秀陶藝創作展，展作的作品將進行義賣，所得全數捐贈南投家扶中心及華山基金會。（記者張協昇攝）

又如近期的人偶系列，每個孩子表情豐富、天真爛漫，彼此之間的互動生動有趣，其中一件作品小女生快樂的吱吱喳喳、小男孩則很憂鬱的看著對方，呈現返璞歸真的童趣，讓觀者細細品味，引起共鳴會心一笑，並找回內心最自在的那一份純真。洪佳秀也很喜歡將手放入創作元素，因為雙手代表創造，能創造出一切希望、一切夢想，實現深藏的夢想。

洪佳秀與目前擔任南投縣德興國小校長的丈夫陳建佑，長期投人家扶中心認養行列，此次展出的作品將進行義賣，所得全數捐贈南投家扶中心及華山基金會，盼幫助更多弱勢學童及老人。

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