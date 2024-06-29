【藝術文化】高美館瞬間展出世界名作 陳其邁：此生必看展覽

世界名作登陸高雄，市長陳其邁（右3）強調「瞬間」是此生必看的展覽。 （記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市立術館與英國泰德美術館合作，將畢卡索、安迪．沃荷、杉本博司等知名大師藝術作品帶來高雄，高雄市長陳其邁表示，本次特展是海外巡迴唯一的一站，是此生必看的展覽。

高美館「瞬間」今日開展，可欣賞到畢卡索油畫作品〈水手〉。 （記者黃佳琳攝）

今（29）日起在高美館登場的「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」特展，是英國泰德美術館歷年展期最長特展之一，被譽為年度必看展覽的「瞬間」，創下吸引30萬人次觀展的盛況；高雄是英國海外唯一展出站，國際級私人珍稀收藏大規模公開展出，呈現20世紀最關鍵繪畫與影像作品，展覽從繪畫與攝影的互動關係，交織出不同時期的創作瞬間。

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文化部長李遠特別以展覽名稱「瞬間」，分享他小時候在父親要求下到國立歷史博物館看特展的經驗，「人的一生列了很長的年表，倒不如看一幅畫、聽一首歌，或是與人聊天那一瞬間的靈光乍現，一瞬間可能成為一生最難忘的記憶。」

「瞬間」藉由繪畫與攝影作品，呈現近百年藝術媒材創作交融的經典，精選34件泰德美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代作品共同展出。第1展區「攝影時代的繪畫」呈現20世紀攝影影響繪畫發展的新風格，展出畢卡索〈水手〉、〈女子肖像〉及畢生代表作之一〈哭泣的女人〉；第2展區「拉鋸」，展現藝術家利用繪畫素材與技巧層層交疊的構圖；第3展區「如畫的場景」引人走入繪畫與攝影界線模糊的場景，傑夫．沃爾的創作挑戰「攝影紀錄真實世界」的概念。

第4展區「凝視的詩意」則表現新一代攝影藝術家從傳統繪畫汲取養分，以壯觀的大尺幅照片、工整構圖，觸發對觀看行為的反思；第5展區「歷史取鏡」展現繪畫創作賦予攝影真實存在的意義；第6展區「融合新境」匯聚藝術家們多方探索繪畫的創新嘗試，展出名作安迪．沃荷的〈自肖像〉，透過絹版印刷工藝打破自畫像真實性的神話，是最具代表性的普普藝術。

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