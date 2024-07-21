全國客家夏令營今登場 學員有祖孫檔、親友團、旅美回國參加

由客委會、馨築文化基金會等單位籌辦的第35屆全國客家夏令營，今（21日）起3天在新竹關西萊馥渡假村登場。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由客委會、馨築文化基金會等單位籌辦的第35屆全國客家夏令營，今（21日）起3天在新竹關西萊馥渡假村登場，活動內容創新又豐富，吸引了154名學員參加，有年年參加的祖孫檔、親友號召組團、還有全家旅美回國之際專程參與。

全國客家夏令營開營典禮上，客委會主委古秀妃（中）頒發特別貢獻獎給襄助舉辦有功人員。（記者廖雪茹攝）

開營典禮，由馨築文化基金會董事長主委林光華主持，客委會主委古秀妃、新竹縣府秘書長李安妤、關西鎮長陳光彩等出席。會中頒發襄助舉辦有功人員，包括執行長周德君、義工組隊長周暐恩、森哥廣場舞團團長邱光森、新竹市邱金墩客家童謠文化推廣協會理事長邱從容等4位特別貢獻獎。

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全國客家夏令營共吸引自國內外154名學員參加，包括文化營88人、親子營66人。（記者廖雪茹攝）

承辦單位客家雜誌社表示，本屆夏令營共吸引自國內外154名學員參加，包括文化營88人、親子營66人。其中，有遠自美國華盛頓州回國的苗栗鄉親胡琇琄，攜兒女專程參與；住蘆洲的閩客家庭張在勝、邱春桃夫婦祖孫組隊前來；營隊長青樹葉秀玉號召多位親友參與；劉楨家族動員參加及協助義工服務；彭俊烟親友團年年組團參與；陳宥蓁號召半打以上親友報名；苗栗縣客家語言推廣協會理事長林勤妹率成員熱情參加；南投83歲高齡黃友、王凱馥祖孫參加十幾屆；另外，退役少將饒將軍也慕名而來。

活動總幹事張義品表示，親子營課程有：口說藝術、客英雙語染、客家戲曲、生態探索和美食製作。文化營課程有客家與新客家性、客語社區繪本劇、廣納與創新、關西內灣客庄風景線攬勝、健康之道、客家黑膠唱片、客庄美學等專題講座。

講師群陣容堅強，邀請張維安、楊國鑫、羅烈師、溫彩棠、劉楨、黃永達、張春泉、吳雲道、陳怡婷、黃稚嘉、張吟旖等。學員們可利用課餘與名師交流，讓這趟客家學習之旅充實滿滿。

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