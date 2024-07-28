（影音）節奏不需要翻譯！「阿爆、DJ QuestionMark、三個人、創造焦點」炸響文化奧運台灣之夜

〔記者董柏廷／巴黎報導〕緊接著巴黎奧運開幕之後，巴黎文化奧運昨（27）日也於當地時間晚上6點，在拉維特園區正式揭開序幕。台灣館首日演出，由DJ QuestionMark電音、三個人的箏阮笛三重奏、創造焦點女子馬戲、阿爆率領率領那屋瓦少女隊的 Kivi、Dremedreman 曾妮、Makav真愛以及R.fu、Musa明馬丁以原住民古謠、電音、母語創作等歌曲，揭開序幕。

DJ QuestionMark開場演出，不只透過電音，也以視覺設計暗藏許多台灣語言向巴黎問好。（文化部提供）

首日演出，儘管氣候不如預期理想，雨勢斷斷續續，但仍未澆熄民眾到場的熱情，近4000位各國民眾，直到半夜10點仍不斷湧入、聚集現場，一親台灣之夜的「藝文辦桌」。

文化奧運台灣館首日壓軸節目由阿爆率團隊演出，4000名觀眾不斷擠爆現場，直至10點都還不捨離開。（記者董柏廷攝）

演出由DJ QuestionMark的開場，以電音趴的氛圍，更帶來4首「世界首發｣曲目在台灣館演出，透過音樂與影像的視聽連動，帶動全場熱舞，特別當螢幕秀出台灣人熟習的國語習字簿樣式寫著搭配注音的「巴黎你好」以及「台灣招牌街景」等圖像，邀巴黎民眾體驗聲音與音樂的流動饗宴，引發在場共鳴，歡呼不斷。

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巴黎民眾隨著音樂搖擺舞蹈。（記者董柏廷攝）

由應奇軒與陳虹霏組成的「DJ QuestionMark｣雙人團體，受訪時表示，強調對台灣的認同來自到了海外之後產生的鄉愁，「流浪的目的就是為了要想家，鄉愁是離開家才會產生的情感。」除了以抽象與具象的音樂流動之外，更是要讓在巴黎的台灣人能一解思鄉之情，「一方面透過音樂設計表演給全世界的人看，也在其中藏了許多只有台灣人才看得懂的東西。」譬如，大寫的「你好巴黎」字樣搭配注音，除了是透過文字拆解外，也順便與大家打招呼。應奇軒更透漏，2016年曾在巴黎演出，此次舊地重返，看到2016年的粉絲赫然現身，讓他非常感動。

阿爆率團隊連唱5首以原住民語、古謠、電影、融合台語等語言的歌曲，毫無冷場。（文化部提供）

金曲歌后阿爆率領團隊出場時，天空突然放晴，一抹粉色晚霞與的陽光灑進台灣館，阿爆幽默說到「因為我們是太陽之子。」接著帶來5首歌，其中1首〈美好之意〉更是世界首發，配以舞台螢幕上的太陽神圖騰，以跨越語言的溫暖歌聲，帶動全場合唱共舞，不僅氣勢震天，更吸引各國民眾進場隨音樂搖擺、舞蹈，現場更有不少其他國家館的表演者演後聞聲前來參觀，擠爆會場。首次到法國表演的阿爆與團隊受訪時說明，「節奏不需要翻譯」，發現台下人也有跟著音樂回應時，感覺像一個盛大的PARTY，很開心也很享受。

三個人以傳統樂器演奏搖滾流行樂，舞台螢幕更以台灣獨有的「茄芷袋」做為意象之一。（文化部提供）

此外，由箏、阮及笛組成的三重奏樂團「三個人」，透過傳統樂器演奏出極具搖滾風格的樂曲，刷新觀眾對傳統樂器的認知；而台灣首個女子馬戲「創造焦點」，以純粹的肢體語言演繹女性被父權打倒後重新站起的故事，讓現場觀眾深受感動，也讓策劃團隊驚訝於法國確實是文化大國，觀眾看待馬戲不僅是馬戲，而是看見背後深沉的內涵。4段截然不同且有別於以往的安排，讓現場民眾隨著節目節奏，沉浸在舞蹈及感動的氛圍。

創造焦點以女子馬戲驚豔全場。（文化部提供）

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